Telefon görüşmesi için karlı tepelere çıkıyorlar

VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Uzungedik Mahallesi'nde yaşayanlar, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle görüşme yapmak için yüksek yerlere çıkıyor. Mahalleli, 2 kilometrelik yürüyüşün ardından çıktığı karlı tepede şebeke bularak, yakınlarıyla telefon görüşmesi yapıyor.

Van'a 90, Gürpınar ilçesine ise 70 kilometre uzaklıkta bulunan 70 hane ve 500 nüfuslu Uzungedik Mahallesi'nde yaşayanlar, telefon şebekesini bulabilmek için köylerinde yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki karla kaplı tepeye çıkarak şebeke arıyor. Hiç bir GSM operatörü şebekesinin çekmediği köyde, yaşayanlar özellikle kışın acil hastaları olduğunda çığ ve kurt saldırısı riskini göze alıp, kar kalınlığının yer yer yarım metreyi aştığı tepeye çıkıp, yakınlarıyla telefon görüşmesi yapabiliyor. Kurt saldırısına karşı toplu halde tepeye çıkan mahalle sakinleri, burada yakınlarıyla görüşebiliyorlar. Kış mevsiminde yolları kapalı olunca büyük sıkıntılar yaşadıklarını anlatan mahalle sakinleri, yetkililerin bu sorunlarına bir çözüm bulmalarını istiyorlar.

Mahalle Muhtarı Hadi Bilek, mahallede GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "Daha önce bir baz istasyonu kuruldu. Bilinmeyen bir nedenle daha faaliyete geçmeden söküldü. Mahallemiz 70 hane. Bizler bir telefon görüşmesi yapmak için tepeye çıkıp, şebeke arıyoruz. Burada normal bir hasta olduğunda 2 kilometre yürüyüp, tepeye çıkıyoruz. Eğer şebeke çekseydi normalde 1 saatte ambulans gelebiliyor. Yazın mahallemiz 100 hanedir. Ancak telefon şebekesinden dolayı kışın hane sayısı 70'e düşüyor. Defalarca ilgili yerlere müraccatta bulundum. Ancak şu ana kadar olumlu bir gelişme yok. 3 dönemdir muhtarlık yapıyorum. Bu süre zarfında da her seferinde GSM operatörlerinin baz istasyonu için başvuru yapıyorum. Şu ana kadar sesimizi duyan olmadı. Özellikli kış mevsiminde büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Çığ ve kurt saldırısı riskini göze alıp, şebeke için tepeye çıkıyoruz. Tek kişi ile de kimse tepeye çıkamıyor. Toplu halde gidip, yakınlarımızla telefon görüşmesi yapıyoruz" dedi.

'ŞEBEKE ÇEKMEDİĞİ İÇİN AİLEMLE GÖRÜŞEMİYORUM'

Mahallede imamlık yaptığını söyleyen Yunus Yetişkin ise şebeke sıkıntısından dolayı Bitlis'te yaşayan ailesiyle çok az görüştüğünü ifade ederek, "Askere giden çocuklar var. Anneleri görüşemiyor kendileriyle. Bu soğukta bu tepeye çıkmak epey zaman alıyor. Tek başıma tepeye çıkamıyorum. Mahalle sakinleriyle çıkabiliyoruz. Ben annem ve babamla görüşebilmek için bu tepeye çıkmak zorunda kalıyorum. Hastalarımız oluyor. Bu tepeye çıkıp ancak ekiplere haber verebiliyoruz. Bu çok büyük bir sorun. Bu konuda devletimizden yardım bekliyoruz. Bu sorunumuza çözüm bulsunlar" diye konuştu.

Diyarbakır'da asker olan kuzeni Abidin Oruç ile telefonla görüşen Ferhat Bilici de, yetkililerin bu sorunlarına bir çözüm bulmalarını istedi.