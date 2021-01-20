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Galatasaray evinde 7 maçtır yenilmiyor

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Denizlispor'u 6-1 mağlup etti.
 20 Ocak 2021 21:05
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Galatasaray evinde 7 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Denizlispor maçıyla birlikte Süper Lig'de sahasındaki yenilmezliğini 7 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, ligde iç sahadaki son iki maçta 12 kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Denizlispor'u 6-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla evindeki yenilmezliğini de sürdürdü. Cimbom, TT Stadyumu'nda son olarak Alanyaspor'a mağlup olmuştu. Aslan, daha sonra oynadığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Gençlerbirliği'ni içeride 6-0 yenen Galatasaray, Denizlispor mücadelesiyle birlikte son iki iç saha müsabakasında 12 gol kaydetti, 1 gol yedi.
Memurlar.Net
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