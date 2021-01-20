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Denizli'de 103 yaşındaki kadın, Kovid-19 aşısı oldu

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan 8 çocuk, 30 torun sahibi 103 yaşındaki Rukiye Pala'ya CoronaVac aşısının ilk dozu uygulandı.
 20 Ocak 2021 21:13
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Denizli'de 103 yaşındaki kadın, Kovid-19 aşısı oldu

Bulgaristan'ın Osmanpazar köyünden Türkiye'ye 1951'de göç eden 103 yaşındaki Rukiye Pala, eşinin vefatının ardından, Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'nde ikamet eden kızı Aysel Günay'ın yanında yaşamını sürdürüyor.

Rukiye Pala, yakınlarının yardımıyla Nikfer Aile Sağlığı Merkezine giderek aşı oldu.

İşitme sorunu yaşayan Pala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşı olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Pala'nın kızı Aysel Günay ise annesinin isteyerek aşı olduğunu belirterek, "Annem salgın boyunca maskesini hiç çıkartmadı. Aşı geldiğini duyunca da hemen olmak istedi. Köyün en yaşlısı olarak ilk aşıyı yaptırarak örnek oldu." dedi.

Mahallede bulunan huzurevindeki yaşlılara da aşı yapıldı.
Anadolu Ajansı
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