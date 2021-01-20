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Bu ilçede günde 60 kamyon kar taşınıyor

Bingöl Karlıova'da belediye ekipleri, çarşı merkezinde biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyor. Yaklaşık 1 haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler, günde ortalama 60 kamyonla kar taşıma çalışması yapıyor. Karlıova Belediyesi yetkilisi Metin Bingöl, bugüne kadar 200 kamyon kar taşıdıklarını belirterek, "İlçe merkezinde biriken karları ekiplerimiz toplayarak kamyonlarla taşıyor. Günde 60 kamyon kar taşıyoruz. Bu çalışmamızı her yıl sürdürüyoruz" dedi.
 20 Ocak 2021 21:50
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Bingöl ve çevresinde yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle Karlıova ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Özellikle çarşı merkezinde hayatı olumsuz etkileyen bu durum karşısında belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama işlemi yaparken, biriken karlar da ilçe dışına taşınıyor. Dünden beri etkisini artıran kar yağışı nedeniyle günde 60 kamyon kar, ilçe dışına aktarılmaya başladı. Bir hafta içerisinde yaklaşık 200 kamyon kar ilçe dışına taşındı.

'HERKES KAR YAĞIYOR DİYE SEVİNİRKEN BİZ SEVİNEMİYORUZ'

Karlıova Belediyesi Zabıta Müdürü Metin Bingöl, karla mücadelede yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirerek, "Herkes kar yağıyor diye sevinirken biz ilçe olarak, bu kara pek sevinemiyoruz. İlçe merkezine 1 metreye yakın kar yağdı ve hala yağmaya devam ediyor. Belediye olarak, ekiplerimiz 24 saat boyunca sahada. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çarşı merkezinde biriken karları ekiplerimiz toplayarak kamyonlarla ilçe dışına çekiyor. Günde 60 kamyon kar çekiyoruz. Bir haftadan beri yaklaşık 200 kamyon kar çektik. Her sene bu çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.
DHA
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