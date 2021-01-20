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Burdur'un ilk kadın halk otobüsü şoförü direksiyona geçti

BURDUR'da Aysel Gürdal (55), kentin ilk kadın halk otobüsü şoförü olarak direksiyona geçti. Aysel Gürdal kendisini görenlerin ilk başta çok şaşırdığını belirterek, "Hayalim belediye otobüsü kullanmaktı. Rabbim izin verdi, istedim ve başardım" dedi.
 20 Ocak 2021 22:22
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Burdur'un ilk kadın halk otobüsü şoförü direksiyona geçti

BURDUR'da Aysel Gürdal (55), kentin ilk kadın halk otobüsü şoförü olarak direksiyona geçti. Aysel Gürdal kendisini görenlerin ilk başta çok şaşırdığını belirterek, "Hayalim belediye otobüsü kullanmaktı. Rabbim izin verdi, istedim ve başardım" dedi.

Burdur'da 4 çocuk ve 2 torun sahibi Aysel Gürdal, Burdur Belediyesi'ne bağlı halk otobüsünde şoför olarak çalışmaya başladı. Kentin ilk kadın şoförü olan Aysel Gürdal, erkek işi olarak görülen otobüs şoförlüğünü kadınların da kolaylıkla yapabileceğini gösterdi.

Aslen Burdurlu olduğunu ve eşinin görevi nedeniyle Isparta'da yaşadığını söyleyen Aysel Gürdal, şoförlüğü öğrendiği zamanlarda eşinin kendisine 'Araba kullanmayı öğrenemeyeceksin' dediği zamanlar ağladığını anlattı. Şoförlüğü öğrenme konusunda inatçı, ısrarlı, kararlı ve azimli olduğunu aktaran Aysel Gürdal, 1999 yılında B sınıfı ehliyet aldığını aktardı. Gürdal, "Eşimin teklifiyle 2007 yılında direksiyon öğretmenliği sınavına girdim. Isparta merkezde 6 yıl direksiyon kurslarında ilk kadın direksiyon öğretmeni olarak çalıştım. Hayalim belediye otobüsü kullanmaktı. Büyük arabaları çok seviyorum. Gittim sürücü kursundan ağır vasıta ehliyetimi aldım. SRC belgemi, psikoteknik belgemi aldım. Belediye otobüsü kullanmak istediğimi duyan kızlarım 'Anne dellenme, sen nasıl yapacaksın? O erkek işi' dediler. Rabbim izin verdi, istedim ve başardım" dedi.

Isparta'da bir ay halk otobüslerinde çalıştığını daha sonra bir süre Isparta- Burdur arası otobüs şoförlüğü yaptıktan sonra üç yıl Isparta'da Şehir Hastanesi'nde servis şoförlüğü yaptığını anlatan Aysel Gürdal, "Annem hep bana 'gel kızım Burdur'da yaşa' diyordu. Burdur Belediyesi'ne internet üzerinden müracaat ettim. Burdur Belediyesi Halk Otobüsleri'nde Ahmet Bey vasıtası ile şu anda halk otobüsü kullanmaya başladım" diye konuştu.

Direksiyonda kadın şoför görenlerin biraz şaşırdığını kaydeden Aysel Gürdal, "Ben güleryüzle davranınca çok memnun oluyorlar. Sayımızın artmasını diliyorum" dedi.

'AYSEL ABLA GELDİĞİNDE ŞAŞIRDIK'

Halk otobüsü şoförü Arif Sayın da "Aysel abla geldiğinde şaşırdık. Durağımızda ilk defa kadın şoför çalışacak. Çok güzel kullanıyor. Gerçekten tecrübeli. Kadınların yapamayacağı bir şey olmadığını Aysel abla kanıtladı. Başarılar dilerim" diye konuştu.
DHA
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