1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eskişehir'de fizik kurallarını hiçe sayan yol

Eskişehir'de bulunan gizemli bir yolda vitesi boşa alınan araçlar, fizik kurallarını hiçe sayarak yokuş yukarı çıkıyor. Aracın müdahale edilmeden yokuş yukarı ilerleme anları drone ile havadan görüntülendi.
 20 Ocak 2021 22:43
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Eskişehir'de bulunan gizemli bir yolda vitesi boşa alınan araçlar, fizik kurallarını hiçe sayarak yokuş yukarı çıkıyor. Aracın müdahale edilmeden yokuş yukarı ilerleme anları drone ile havadan görüntülendi.

Yol hakkında farklı rivayetlerin düşünüldüğü mahallede, fizik kurallarına aykırı meydana gelen olayın sırrı çözülemiyor. Eskişehir'e yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kavacık Mahallesinde bulunan gizemli yolda vitesi boşa alınan araçların kendiliğinden yokuş yukarı çıktığını görenler yaşanan manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Vitesi boşa alınan araçlar yol boyunca yaklaşık 100 metre yokuş yukarı çıkıyor. Araçlar yokuş aşağı inerken ise boş vites konumundayken bir müddet sonra yavaşlıyor ve fren kullanılmadan sabit bir şekilde durabiliyor. Telefon yardımıyla su terazisi uygulaması kullanıldığında da terazi, yokuşu rampa aşağı olarak eğimli gösteriyor. Eşine ender rastlanan olayın sırrı çözülmeyi bekliyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin en uzun nehri kısmen buz tuttu
20 Ocak 2021 23:04		 17 asırdır lahit, yarım asırdan fazladır ise duvar
20 Ocak 2021 22:57
Bu ilçede günde 60 kamyon kar taşınıyor
20 Ocak 2021 21:50		 Horma Kanyonu kar altında doyumsuz manzaralar sunuyor
20 Ocak 2021 21:12
Van kedileri 'uluslararası sağlık karnesi' ile sahiplendiriliyor
20 Ocak 2021 21:11		 Günün en düşük sıcaklığı Sivas'ta gerçekleşti
20 Ocak 2021 18:56
Tedbirler işe yaradı, ilçede koronavirüs vakaları sıfıra indi
20 Ocak 2021 18:47		 1900 TL maaş alan belediye işçileri eylem yaptı
20 Ocak 2021 17:30
Belediyeden işçilerine yüzde 50 zam
20 Ocak 2021 17:21		 Taziyeye için geldiler, hiç vaka görülmeyen köye koronayı getirdiler
20 Ocak 2021 15:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:35 - 'Dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almak istiyoruz'23:22 - Bakan Koca: 980 binden fazla sağlık çalışanı aşı oldu23:09 - Binali Yıldırım, aşı çalışmalarının sürdüğü fabrikaya gitti23:04 - Türkiye'nin en uzun nehri kısmen buz tuttu22:57 - 17 asırdır lahit, yarım asırdan fazladır ise duvar22:55 - AB'den bilgisayar oyunu şirketlerine coğrafi engelleme cezası
22:51 - Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısı mutasyonlara karşı da etkili22:44 - Sütün fiyatı üreticide 2,5 lira, markette 8 lira22:43 - Eskişehir'de fizik kurallarını hiçe sayan yol22:22 - Burdur'un ilk kadın halk otobüsü şoförü direksiyona geçti22:18 - Türkiye'nin ilk milli bayrak müzesinde 'tarih' sergileniyor21:50 - Bu ilçede günde 60 kamyon kar taşınıyor
21:46 - Profesörden 'karga istilası' açıklaması21:45 - Satmaya çalıştıkları 2 bin yıllık mozaik ile yakalandılar21:43 - 'Türkiye'de iklimin değiştiğini rahat bir şekilde görebiliyoruz'21:41 - Tacize uğradığını iddia ettiği adamın otomobilini çizdi21:21 - Kızartılmış besinler kalp hastalığı riskini artırabilir
21:20 - Her 7 kişiden 1'i kalp krizi riskiyle karşı karşıya
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılamada yedinci gün: Aşı olan sayısı 1 milyonu aştı
8 ve 12. sınıf öğrenciler için yüz yüze destekleme eğitimi başlıyor
Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı ortaya çıktı!
Bakan Selçuk: Okulları yüksek kapasite ile açma kararlılığımız var
56 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanına çıktı
'Türkçemiz tarihin en büyük kelime katliamına maruz bırakıldı'
Doktor, yoğun bakım ünitesinin fotoğrafını 'oh be' başlığıyla paylaştı
1900 TL maaş alan belediye işçileri eylem yaptı
MEB uyarmıştı: WhatsApp okullarda hala kullanılıyor
Ateş Kara: Yaz aylarında rahatlama olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte olması gereken özellikler 3
Sanal market 4
dünyanın en zengin ülkeleri 2
avogadro sayısı 2
Sahra çölüne kar yağdı 1
sebepsiz zenginleşme 9
şişman doğmak 1
Estetik operasyon 3
Kozaklar-kazaklar 1
Fikren çökmek 4
SON İLANLAR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sakarya Pamukova Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 5 İşçi Alacak
İzmir İzelman 4 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 17 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 6 İşçi Alacak
Bursa Jeotermal Enerji 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam