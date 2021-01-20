Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısı mutasyonlara karşı da etkili
|20 Ocak 2021 22:51
|+Aa- Yazdır
Dünya genelinde korona virüsle mücadele devam ederken, birçok ülkede aşılama uygulamaları başladı. İngiltere'de geçtiğimiz haftalarda korona virüsün mutasyona uğrayan yeni türünün ortaya çıkmasının ardından gözler mevcut korona virüs aşılarının etkinliğine çevrildi. ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji şirketi BioNTtech'in geliştirdiği "BNT162b2" adlı aşının, mutasyona uğrayan yeni korona virüs türüne karşı koruma sağladığı açıklandı. Pfizer/BioNTech, ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan "B117" adlı mutasyon virüse karşı "BNT162b2" aşısının koruma sağladığına dair elde edilen verileri yayınladı.
BioNTech ortaya koyduğu verilerde, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon virüsü, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüsün patojen formuna karşı etkililikle karşılaştırdıklarını belirtti. Açıklamada, sonuç olarak antikorların etkinliğinde önemli bir fark olmadığı, nötralize edici antikorların virüsün yeni türünü tanıdığı ve etkisiz hale getirdiği belirtildi. Ayrıca, aşı yaptıranların da mutasyona karşı antikorların koruma sağladığının araştırma sonucunda ortaya konulduğu ifade edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Aşılamada yedinci gün: Aşı olan sayısı 1 milyonu aştı
20 Ocak 2021 13:45
|Ankara'da pandemi hastanelerinin yükü azaldı
19 Ocak 2021 23:49
|Kovid-19'u yenen Milletvekili: Konuşamaz duruma geldim
19 Ocak 2021 20:42
|Doğu Perinçek, Covid-19 aşısı oldu
19 Ocak 2021 20:12
|DSÖ'den aşı istifleyen ülkelere tepki
18 Ocak 2021 20:54
|Dr. Vatansev: Hastaların nefes alamaması bizi çok etkiliyor
18 Ocak 2021 20:49
|Vaka sayısı 7 binin altına düştü
17 Ocak 2021 19:05
|Pekin'de yaklaşık 1,7 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı
17 Ocak 2021 18:05
|Dr. Uzun: Aşı olmak için antikor testi yaptırmaya gerek yok
17 Ocak 2021 15:37
|Bilim insanları koronavirüsün yeni antikorlarını tespit etti
16 Ocak 2021 23:05