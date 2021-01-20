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Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısı mutasyonlara karşı da etkili

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen korona virüs aşısının, İngiltere'de ortaya çıkan korona virüs mutasyonuna karşı etkili olduğu açıklandı.
 20 Ocak 2021 22:51
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Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısı mutasyonlara karşı da etkili

Dünya genelinde korona virüsle mücadele devam ederken, birçok ülkede aşılama uygulamaları başladı. İngiltere'de geçtiğimiz haftalarda korona virüsün mutasyona uğrayan yeni türünün ortaya çıkmasının ardından gözler mevcut korona virüs aşılarının etkinliğine çevrildi. ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji şirketi BioNTtech'in geliştirdiği "BNT162b2" adlı aşının, mutasyona uğrayan yeni korona virüs türüne karşı koruma sağladığı açıklandı. Pfizer/BioNTech, ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan "B117" adlı mutasyon virüse karşı "BNT162b2" aşısının koruma sağladığına dair elde edilen verileri yayınladı.

BioNTech ortaya koyduğu verilerde, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon virüsü, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüsün patojen formuna karşı etkililikle karşılaştırdıklarını belirtti. Açıklamada, sonuç olarak antikorların etkinliğinde önemli bir fark olmadığı, nötralize edici antikorların virüsün yeni türünü tanıdığı ve etkisiz hale getirdiği belirtildi. Ayrıca, aşı yaptıranların da mutasyona karşı antikorların koruma sağladığının araştırma sonucunda ortaya konulduğu ifade edildi.
İhlas Haber Ajansı
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