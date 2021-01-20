1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AB'den bilgisayar oyunu şirketlerine coğrafi engelleme cezası

Avrupa Birliği (AB), bilgisayar oyun platformu Steam ve 5 oyun firmasına ürünlerinde coğrafi engelleme uyguladıkları gerekçesiyle 7,8 milyon avro para cezası kesti.
 20 Ocak 2021 22:55
+Aa- Yazdır
AB'den bilgisayar oyunu şirketlerine coğrafi engelleme cezası

AB Komisyonu, bilgisayara oyunları sektöründe faaliyet gösteren Steam, Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media ve ZeniMax adlı firmalara rekabet kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası verildiğini duyurdu.

Komisyon'un açıklamasında söz konusu şirketlerin, Avrupa Ekonomik Alanı'nda kullanıcıların coğrafi konumuna göre 100 civarında bilgisayar oyununun sınır ötesi satışını kısıtladığı kaydedildi. AB ülkeleri arasında coğrafi engelleme uygulamasının kurallara aykırı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, firmalara toplam 7,8 milyon avro para cezası verildiği belirtildi.

Bazı AB üyesi ülkelerde bilgisayar oyunları diğerlerine göre daha uygun fiyatla satılabiliyor. Söz konusu firmalar, bir AB üyesi ülkeden alınan oyunların bir başka ülkeden etkinleştirilmesini engelliyordu. Avrupa vatandaşlarının yarıdan fazlası bilgisayar ve video oyunları oynuyor. Avrupa'da söz konusu oyun piyasası ise 17 milyar avroyu buluyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MEB uyarmıştı: WhatsApp okullarda hala kullanılıyor
20 Ocak 2021 19:45		 Trendyol indirim kodu ile sevgililer günü indirimleri
20 Ocak 2021 16:06
Temsilci bulundurmayı kabul eden sosyal medya şirketleri tercihlerini yaptı
19 Ocak 2021 11:16		 Google'ın rakibi DuckDuckGo, günlük 100 milyon aramaya ulaştı
18 Ocak 2021 22:07
Endonezya'da Türkiye'nin yerli uygulaması BİP'e büyük ilgi
18 Ocak 2021 20:44		 Sosyal medya devlerine reklam yasağı kapıda
18 Ocak 2021 14:06
'İnternete bağlı cihaz sayısı 2023'te 29 milyarı aşacak'
17 Ocak 2021 22:12		 Telegram uygulamasında sohbet edenlere önemli uyarı
17 Ocak 2021 17:46
WhatsApp, açıkça hukuka aykırı davranıyor
17 Ocak 2021 17:11		 Bir sosyal medya platformu daha temsilci atayacağını bildirdi
16 Ocak 2021 14:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:35 - 'Dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almak istiyoruz'23:22 - Bakan Koca: 980 binden fazla sağlık çalışanı aşı oldu23:09 - Binali Yıldırım, aşı çalışmalarının sürdüğü fabrikaya gitti23:04 - Türkiye'nin en uzun nehri kısmen buz tuttu22:57 - 17 asırdır lahit, yarım asırdan fazladır ise duvar22:55 - AB'den bilgisayar oyunu şirketlerine coğrafi engelleme cezası
22:51 - Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısı mutasyonlara karşı da etkili22:44 - Sütün fiyatı üreticide 2,5 lira, markette 8 lira22:43 - Eskişehir'de fizik kurallarını hiçe sayan yol22:22 - Burdur'un ilk kadın halk otobüsü şoförü direksiyona geçti22:18 - Türkiye'nin ilk milli bayrak müzesinde 'tarih' sergileniyor21:50 - Bu ilçede günde 60 kamyon kar taşınıyor
21:46 - Profesörden 'karga istilası' açıklaması21:45 - Satmaya çalıştıkları 2 bin yıllık mozaik ile yakalandılar21:43 - 'Türkiye'de iklimin değiştiğini rahat bir şekilde görebiliyoruz'21:41 - Tacize uğradığını iddia ettiği adamın otomobilini çizdi21:21 - Kızartılmış besinler kalp hastalığı riskini artırabilir
21:20 - Her 7 kişiden 1'i kalp krizi riskiyle karşı karşıya
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılamada yedinci gün: Aşı olan sayısı 1 milyonu aştı
8 ve 12. sınıf öğrenciler için yüz yüze destekleme eğitimi başlıyor
Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı ortaya çıktı!
Bakan Selçuk: Okulları yüksek kapasite ile açma kararlılığımız var
56 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanına çıktı
'Türkçemiz tarihin en büyük kelime katliamına maruz bırakıldı'
Doktor, yoğun bakım ünitesinin fotoğrafını 'oh be' başlığıyla paylaştı
1900 TL maaş alan belediye işçileri eylem yaptı
MEB uyarmıştı: WhatsApp okullarda hala kullanılıyor
Ateş Kara: Yaz aylarında rahatlama olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükteki canlanma 4
miras 1
bal böceği 1
kula minnet eylememek 1
Kozaklar-kazaklar 1
kapitalizm 1
Eskişehir'de fizik kurallarını hiçe sayan yol 3
Her kedinin bir kimliğinin olması 1
sebepsiz zenginleşme 9
şirketokrasi 2
SON İLANLAR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sakarya Pamukova Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 5 İşçi Alacak
İzmir İzelman 4 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 17 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 6 İşçi Alacak
Bursa Jeotermal Enerji 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam