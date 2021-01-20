Türkiye'nin en uzun nehri kısmen buz tuttu
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın yüzeyi bazı bölgelerde dondurucu soğukların etkisiyle buz tuttu.
|20 Ocak 2021 23:04
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Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisinin bazı kısımları buz tuttu.
Donan kısımların yüzeyinde yaklaşık 5 santimetre kalınlığında buz tabakası oluşan nehirde, su seviyesinin düşüklüğü dikkati çekti.
Kentte sıcaklık gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.
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