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Binali Yıldırım, aşı çalışmalarının sürdüğü fabrikaya gitti

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Kovid-19'a karşı yapılan aşı çalışmalarının yürütüldüğü ilaç fabrikasını ziyaret etti.
 20 Ocak 2021 23:09
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Binali Yıldırım, aşı çalışmalarının sürdüğü fabrikaya gitti

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Kovid-19'a karşı yapılan aşı çalışmalarının yürütüldüğü ilaç fabrikasını ziyaret etti.

AK Parti Edirne 7. Olağan İl Kongresi'ne katılan Yıldırım, ardından Kapaklı'ya geçti.

Yıldırım'ı burada Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu karşıladı.

Ardından Koçak Farma ilaç fabrikasını ziyaret eden Yıldırım, fabrikanın yönetim kurulu başkanı Ender Koçak'tan Kovid-19'a karşı geliştirilen ve devam eden aşı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yıldırım, daha sonra fabrikanın üretim tesislerini gezdi.

Anadolu Ajansı
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