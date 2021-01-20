Frigya'da 47 köylüye alan kılavuzluğu eğimi veriliyor
|20 Ocak 2021 23:47
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Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Turizm Fakültesi'nde 10 gün sürecek "Frigya Afyonkarahisar Bölgesi Yöre Halkı Turizm Bilinçlendirme Programı" kapsamındaki alan kılavuzluğu eğitimlerine katılan köylülere, turizmin önemi, bölgenin coğrafi ve tarihi özellikleri, kentin değerleri, iletişim becerileri, misafir ilişkileri, turizm girişimciliği, destinasyon pazarlaması, doğa tarihi, konaklama işletmeciliği, turist ilişkileri ve etik davranışlar anlatılacak.
Teorik eğitimlerin ardından köylülere, bölge genelinde uygulama çalışmaları da yaptırılacak.
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, yaptığı açıklamada, bölgenin cazibe merkezi olması adına ellerinde gelen gayreti göstermekte kararlı olduklarını belirtti.
Frigya'nın yöre halkının da desteğiyle turizme kazandırılacağını aktaran Çiçek, şunları kaydetti
"Frig Vadisi, çok kısa bir sürede Türkiye'de en çok ziyaretçi ağırlayan, en çok turist çeken yerlerden biri olacak. Turizmde yeni trendlerden biri yaratıcı turizm. Yani turistlerin klasik turizmin dışında, gittikleri bölgelerde yerel kültürle bütünleşerek oranın yerel insanları gibi yaşaması. İşte biz bu bölgede bunu hedefliyoruz. Halkla iç içe olabilecekleri, salgın koşulları elverdiği ölçüde gerekirse orada yöre sakinleri ile etkinlikler yapabilecekleri, ziyaretleri süresince keyif alabilecekleri alanlar inşa ediyoruz. Kararlıyız. Bu bölgeyi turizmin gözdesi yapacağız."
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