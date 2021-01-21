1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

21 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları

21 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
 21 Ocak 2021 00:01
+Aa- Yazdır
21 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "1921 Anayasası'nın Kabul Edilişinin 100. Yılı" sempozyumunun açılış konuşmasını yapacak.

(TBMM/11.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlığını, Ahi Evran-ı Veli Türbesi'ni ve halk çadırını ziyaret edecek.

(Kırşehir/11.30/12.00/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramankazan ve Kızılcahamam ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/11.40/13.10)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Eğitim Programı açılışına video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/ 14.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, video konferans yöntemiyle SAHA İstanbul ve İstanbul Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen "Savunma Sanayiinde Yerli ve Milli Üretim" temalı "3. Savunma Sanayii Buluşmaları" etkinliğine katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak, ardından haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30)

4- TÜİK, Kasım 2020 dönemi Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi ile bu yılın ocak ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun bazı üyeleriyle görüşmeler yapacak.

(Brüksel)

2- ABD'de başkanlık görevini Joe Biden'ın almasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Washington)

3- AB üyesi ülkelerin liderleri Kovid-19 salgını, aşılamalardaki durum ve aşı sertifikası gündemiyle video konferans toplantısı yapacak.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük-Beşiktaş, MKE Ankaragücü-Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(Erzurum/İstanbul/16.00/Ankara/Sivas/19.00)

2- Göztepe Futbol Takımı, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına yeni teknik direktörü Ünal Karaman yönetiminde başlayacak.

(İzmir/12.00)

3- Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 13 ve 16. haftalardan ertelenen 2 maç yapılacak.

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak.

(Saint Petersburg/20.00)

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeşitli merkezlerde düzenlenen grup maçlarının 2'nci serisi sürüyor. İspanya'da A Grubu'nda İzmit Belediyespor, Rusya'dan Dinamo Kursk'la, Çekya'daki B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, Polonya'dan Arka Gdynia'yla, Fransa'daki D Grubu'nda Galatasaray, ev sahibi Bourges Basket'le karşı karşıya gelecek.

(Salamanca/18.30/Prag/18.00/Bourges/22.00)

6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda gruplarda çeşitli merkezlerdeki ilk seri maçları sürüyor. Macaristan'daki A Grubu'nda Bellona Kayseri Basketbol, bu ülkeden KSC Szekszard'la, Türkiye'de maçları oynanan B Grubu'nda OGM Ormanspor, İsrail'den Ramla'yla, Çekya'daki D Grubu'nda Birevim Elazığ İl Özel İdare, Polonya'dan InvestInTheWest ENEA ile karşılaşacak.

(Gyor/22.30/Ankara/17.00/Brno/17.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj
21 Ocak 2021 00:51		 Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı
21 Ocak 2021 00:23
ABD Başkanı Joe Biden, yemin töreninin ardından Beyaz Saray'a geldi
21 Ocak 2021 00:12		 'Dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almak istiyoruz'
20 Ocak 2021 23:35
Binali Yıldırım, aşı çalışmalarının sürdüğü fabrikaya gitti
20 Ocak 2021 23:09		 Ağır hasta sayısı her geçen gün azalıyor
20 Ocak 2021 20:06
Koronavirüse yakalanan milletvekili sayısı açıklandı
20 Ocak 2021 19:26		 'Türkçemiz tarihin en büyük kelime katliamına maruz bırakıldı'
20 Ocak 2021 19:19
Binali Yıldırım: Ankara'da artık gizli ortaklar yok
20 Ocak 2021 19:18		 Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
20 Ocak 2021 18:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:00 - Batman'da hasta kurtarmaya giden 112 ekibi karda mahsur kaldı00:51 - Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj00:23 - Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı00:19 - ROKETSAN'dan Denizaltı Savunma Harbi Roketi! İstenen her derinlikte patlayabiliyor00:12 - ABD Başkanı Joe Biden, yemin töreninin ardından Beyaz Saray'a geldi00:01 - Üniversite karnelerinin detayları
00:01 - 21 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları23:47 - Frigya'da 47 köylüye alan kılavuzluğu eğimi veriliyor23:35 - 'Dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almak istiyoruz'23:22 - Bakan Koca: 980 binden fazla sağlık çalışanı aşı oldu23:09 - Binali Yıldırım, aşı çalışmalarının sürdüğü fabrikaya gitti23:04 - Türkiye'nin en uzun nehri kısmen buz tuttu
22:57 - 17 asırdır lahit, yarım asırdan fazladır ise duvar22:55 - AB'den bilgisayar oyunu şirketlerine coğrafi engelleme cezası22:51 - Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısı mutasyonlara karşı da etkili22:44 - Sütün fiyatı üreticide 2,5 lira, markette 8 lira22:43 - Eskişehir'de fizik kurallarını hiçe sayan yol
22:22 - Burdur'un ilk kadın halk otobüsü şoförü direksiyona geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite karnelerinin detayları
Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı
Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj
ABD Başkanı Joe Biden, yemin töreninin ardından Beyaz Saray'a geldi
21 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
ROKETSAN'dan Denizaltı Savunma Harbi Roketi! İstenen her derinlikte patlayabiliyor
Batman'da hasta kurtarmaya giden 112 ekibi karda mahsur kaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlük bizimdir 1
semaver 3
torpili olmayan insan 2
hayatında bir türlü olmayan şey 1
örgü örmek 3
Sözlük kullanma kılavuzu 4
gül yağı 1
miras 1
kapitalizm 1
kula minnet eylememek 1
SON İLANLAR
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sakarya Pamukova Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 5 İşçi Alacak
İzmir İzelman 4 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 17 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam