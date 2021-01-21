21 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "1921 Anayasası'nın Kabul Edilişinin 100. Yılı" sempozyumunun açılış konuşmasını yapacak.

(TBMM/11.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlığını, Ahi Evran-ı Veli Türbesi'ni ve halk çadırını ziyaret edecek.

(Kırşehir/11.30/12.00/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramankazan ve Kızılcahamam ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/11.40/13.10)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Eğitim Programı açılışına video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/ 14.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, video konferans yöntemiyle SAHA İstanbul ve İstanbul Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen "Savunma Sanayiinde Yerli ve Milli Üretim" temalı "3. Savunma Sanayii Buluşmaları" etkinliğine katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak, ardından haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30)

4- TÜİK, Kasım 2020 dönemi Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi ile bu yılın ocak ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun bazı üyeleriyle görüşmeler yapacak.

(Brüksel)

2- ABD'de başkanlık görevini Joe Biden'ın almasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Washington)

3- AB üyesi ülkelerin liderleri Kovid-19 salgını, aşılamalardaki durum ve aşı sertifikası gündemiyle video konferans toplantısı yapacak.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük-Beşiktaş, MKE Ankaragücü-Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(Erzurum/İstanbul/16.00/Ankara/Sivas/19.00)

2- Göztepe Futbol Takımı, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına yeni teknik direktörü Ünal Karaman yönetiminde başlayacak.

(İzmir/12.00)

3- Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 13 ve 16. haftalardan ertelenen 2 maç yapılacak.

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak.

(Saint Petersburg/20.00)

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeşitli merkezlerde düzenlenen grup maçlarının 2'nci serisi sürüyor. İspanya'da A Grubu'nda İzmit Belediyespor, Rusya'dan Dinamo Kursk'la, Çekya'daki B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, Polonya'dan Arka Gdynia'yla, Fransa'daki D Grubu'nda Galatasaray, ev sahibi Bourges Basket'le karşı karşıya gelecek.

(Salamanca/18.30/Prag/18.00/Bourges/22.00)

6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda gruplarda çeşitli merkezlerdeki ilk seri maçları sürüyor. Macaristan'daki A Grubu'nda Bellona Kayseri Basketbol, bu ülkeden KSC Szekszard'la, Türkiye'de maçları oynanan B Grubu'nda OGM Ormanspor, İsrail'den Ramla'yla, Çekya'daki D Grubu'nda Birevim Elazığ İl Özel İdare, Polonya'dan InvestInTheWest ENEA ile karşılaşacak.

(Gyor/22.30/Ankara/17.00/Brno/17.00)

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