ABD Başkanı Joe Biden, yemin töreninin ardından Beyaz Saray'a geldi
ABD Kongresinde düzenlenen yemin törenin ardından Arlington Ulusal Mezarlığını ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, buradan konvoyla Beyaz Saray'a geçti.
|21 Ocak 2021 00:12
|+Aa- Yazdır
ABD Kongresinde düzenlenen yemin törenin ardından Arlington Ulusal Mezarlığını ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, buradan konvoyla Beyaz Saray'a geçti.
Beyaz Saray önünde aracından inen Biden, Pennsylvania Avenue'de ailesi ile yürüyerek kendisini bekleyenleri selamladı.
Başkan olarak Beyaz Saray'a ilk adımını atan Biden, kısa süre sonra Oval Ofise'e geçerek çok sayıda başkanlık kararnamesi imzalayıp eski Başkan Donald Trump'ın tartışmalı politikalarını iptal edecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj
21 Ocak 2021 00:51
|Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı
21 Ocak 2021 00:23
|21 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
21 Ocak 2021 00:01
|'Dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almak istiyoruz'
20 Ocak 2021 23:35
|Binali Yıldırım, aşı çalışmalarının sürdüğü fabrikaya gitti
20 Ocak 2021 23:09
|Ağır hasta sayısı her geçen gün azalıyor
20 Ocak 2021 20:06
|Koronavirüse yakalanan milletvekili sayısı açıklandı
20 Ocak 2021 19:26
|'Türkçemiz tarihin en büyük kelime katliamına maruz bırakıldı'
20 Ocak 2021 19:19
|Binali Yıldırım: Ankara'da artık gizli ortaklar yok
20 Ocak 2021 19:18
|Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
20 Ocak 2021 18:14