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ROKETSAN'dan Denizaltı Savunma Harbi Roketi! İstenen her derinlikte patlayabiliyor

ROKETSAN'ın görüntülerini "Denizlerin en derininden, göklerin en yükseğine vatanımızın her köşesi bizlere emanet!" ifadeleriyle paylaştığı Denizaltı Savunma Harbi Roketi, istenilen derinlikte patlayabiliyor.
 21 Ocak 2021 00:19
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Ulusal roket ve füze araştırma ve üretim programlarına önderlik yapan Roketsan'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Denizaltı Savunma Harbi Roketi'nin (DSH) etkin gücünden bahsedilen paylaşımda, "Denizlerin en derininden, göklerin en yükseğine vatanımızın her köşesi bizlere emanet!" denildi.

DSH DENİZALTI SAVUNMA HARBİ ROKETİ VE ATICI SİSTEMİ

Roketsan'ın sitesinde yer alan bilgilere göre, Denizaltı Savunma Harbi (DSH) Roketi ve Atıcı Sistemi yeni tip karakol botlarından su altı hedeflerine karşı geliştirilmiş, 500 - 2.000 m menzil ve 15 - 300 m derinlik aralığında kullanılabilen, su üstü platformunun silah yönetim sistemi ve sonarı ile entegre çalışabilen, otomatik yönlendirme yeteneğine sahip bir sistem olduğu belirtildi.

Sistemin hedeflere tekli veya salvo atış yapabildiği ve ayarlanabilir tapa özelliği sayesinde roketlerin istenen derinlikte patlamasının sağlandığı vurgulandı.

Yüksek infilaklı harp başlıklı DSH Roketi'nin duyarsız mühimmat özelliğine de sahip olduğu açıklanırken, atıcı sistemin stabilizasyon, otomatik ve manuel yönlendirme özellikleri bulunduğuna dikkat çekildi.

Atış Kontrol Sistemi'nin su üstü platformu tarafından sağlanan seyir ve hedef bilgilerini kullanarak gerekli atış esaslarını hesapladığı belirtildi.

Teknik Özellikler

Çap: 196 mm

Ağırlık (Roket): 35,5 kg

Patlayıcı Ağırlığı: 12 kg

Uzunluk (Roket): 1,3 m

Menzil: 500-2000 m

Patlama Derinliği: 15-300 m
Anadolu Ajansı
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