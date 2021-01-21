1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Batman'da hasta kurtarmaya giden 112 ekibi karda mahsur kaldı

Batman'ın Sason ilçesi Yürekli köyünde hasta almaya giden sağlık ekipleri yola çığ düşmesi nedeniyle yolda mahsur kaldı.
 21 Ocak 2021 01:00
+Aa- Yazdır
Batman'da hasta kurtarmaya giden 112 ekibi karda mahsur kaldı

Batman'ın Sason ilçesi Yürekli köyünde hasta almaya giden sağlık ekipleri yola çığ düşmesi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Batman'ın Sason ilçesi Yürekli köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan hipertansiyon hastası şikayeti üzerine 112 sağlık ekipleri köye giderken yola çığ düşmesi ile 3 bin rakamlı Mereto dağı eteklerinde yolda 6 saat mahsur kaldığı öğrenildi. Kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yürekli köyüne sevk edilen Özel idare bağlı ilçe şantiye şefliği ekipleri yolda mahsur kalan 112 sağlık ekiplerini kurtarmak için harekete geçti. Batman'da UMKE ekipleri meslektaşlarını kurtarmak için seferber olurken yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldığı öğrenildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Burdur'un ilk kadın halk otobüsü şoförü direksiyona geçti
20 Ocak 2021 22:22		 Profesörden 'karga istilası' açıklaması
20 Ocak 2021 21:46
'Türkiye'de iklimin değiştiğini rahat bir şekilde görebiliyoruz'
20 Ocak 2021 21:43		 Denizli'de 103 yaşındaki kadın, Kovid-19 aşısı oldu
20 Ocak 2021 21:13
Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu yarı yıl tatili öncesi başlıyor
20 Ocak 2021 21:12		 Telefon görüşmesi için karlı tepelere çıkıyorlar
20 Ocak 2021 20:48
Türkiye'nin 'Toprak Dedesi': Hayrettin Karaca
20 Ocak 2021 20:18		 'Gençler hafif atlatıyor diye biliyordum, öyle değilmiş'
20 Ocak 2021 19:51
Liseyi 61 yaşında bitirdi, üniversite okumak istiyor
20 Ocak 2021 19:49		 Meteorolojiden 'kar, buzlanma ve don' uyarısı
20 Ocak 2021 19:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:00 - Batman'da hasta kurtarmaya giden 112 ekibi karda mahsur kaldı00:51 - Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj00:23 - Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı00:19 - ROKETSAN'dan Denizaltı Savunma Harbi Roketi! İstenen her derinlikte patlayabiliyor00:12 - ABD Başkanı Joe Biden, yemin töreninin ardından Beyaz Saray'a geldi00:01 - Üniversite karnelerinin detayları
00:01 - 21 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları23:47 - Frigya'da 47 köylüye alan kılavuzluğu eğimi veriliyor23:35 - 'Dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almak istiyoruz'23:22 - Bakan Koca: 980 binden fazla sağlık çalışanı aşı oldu23:09 - Binali Yıldırım, aşı çalışmalarının sürdüğü fabrikaya gitti23:04 - Türkiye'nin en uzun nehri kısmen buz tuttu
22:57 - 17 asırdır lahit, yarım asırdan fazladır ise duvar22:55 - AB'den bilgisayar oyunu şirketlerine coğrafi engelleme cezası22:51 - Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısı mutasyonlara karşı da etkili22:44 - Sütün fiyatı üreticide 2,5 lira, markette 8 lira22:43 - Eskişehir'de fizik kurallarını hiçe sayan yol
22:22 - Burdur'un ilk kadın halk otobüsü şoförü direksiyona geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite karnelerinin detayları
Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı
Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj
ABD Başkanı Joe Biden, yemin töreninin ardından Beyaz Saray'a geldi
21 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
ROKETSAN'dan Denizaltı Savunma Harbi Roketi! İstenen her derinlikte patlayabiliyor
Batman'da hasta kurtarmaya giden 112 ekibi karda mahsur kaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlük bizimdir 1
semaver 3
torpili olmayan insan 2
hayatında bir türlü olmayan şey 1
örgü örmek 3
Sözlük kullanma kılavuzu 4
gül yağı 1
miras 1
kapitalizm 1
kula minnet eylememek 1
SON İLANLAR
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sakarya Pamukova Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 5 İşçi Alacak
İzmir İzelman 4 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 17 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam