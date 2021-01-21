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İzmir açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 21 Ocak 2021 04:56
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İzmir açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 02.37'de merkez üssü Seferihisar açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Seferihisar'a 21.44 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin derinliği 6.91 kilometre olarak ölçüldü. İzmir ve Manisa'da hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar meydana gelmezken, saat 02.28'de 3.9, 02.31'de 3.0 büyüklüğünde olmak üzere iki ayrı deprem daha meydana geldi.
İhlas Haber Ajansı
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