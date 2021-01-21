Meteorolojiden kuvvetli buzlanma ve don uyarısı - Haritalı
|21 Ocak 2021 06:30
|+Aa- Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla Kıyı Ege'nin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İzmir açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21 Ocak 2021 04:56
|Batman'da hasta kurtarmaya giden 112 ekibi karda mahsur kaldı
21 Ocak 2021 01:00
|Burdur'un ilk kadın halk otobüsü şoförü direksiyona geçti
20 Ocak 2021 22:22
|Profesörden 'karga istilası' açıklaması
20 Ocak 2021 21:46
|'Türkiye'de iklimin değiştiğini rahat bir şekilde görebiliyoruz'
20 Ocak 2021 21:43
|Denizli'de 103 yaşındaki kadın, Kovid-19 aşısı oldu
20 Ocak 2021 21:13
|Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu yarı yıl tatili öncesi başlıyor
20 Ocak 2021 21:12
|Telefon görüşmesi için karlı tepelere çıkıyorlar
20 Ocak 2021 20:48
|Türkiye'nin 'Toprak Dedesi': Hayrettin Karaca
20 Ocak 2021 20:18
|'Gençler hafif atlatıyor diye biliyordum, öyle değilmiş'
20 Ocak 2021 19:51