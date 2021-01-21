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TOGG'un teknikerleri yetişiyor: İnönü Üniversitesi müfredata aldı

İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksekokulu, elektrikli araç teknolojisini müfredatına aldı. Bölümü bitirenler elektrikli araçların bakım ve servis hizmetlerinde çalışacak. Rektör Prof. Ahmet Kızılay, "TOGG hepimizin gönlünde taht kurdu. Biz de sürece katkı sunacak ekibi yetiştirmeye karar verdik" dedi
 21 Ocak 2021 06:40
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TOGG'un teknikerleri yetişiyor: İnönü Üniversitesi müfredata aldı

Üniversite-sanayi işbirliğini canlandırmak üzere kurulan İnönü Üniversitesi Malatya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu, Elektrikli Araç Teknolojisi derslerini müfredatına alarak bir ilki gerçekleştirdi. Türkiye'nin yerli otomobil hayaline omuz vermek üzere öğrenci yetiştirmeye başladıklarını söyleyen Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "TOGG hepimizin gönlünde taht kurdu. Üretmeye olan inancımızı zirveye taşıdı. Biz de eğitimciler olarak bu sürece katkı sunacak ekibi yetiştirmeye karar veri bu bölümü hayata geçirdik" dedi. Kızılay, "Bu bölümü bitiren öğrenciler ülkemizde üretilip kullanılmaya başlanacak elektrikli araçların satış sonrası bakım, onarım ve servis hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulacak nitelikli iş gücünün temelini oluşturacak" dedi.

KALİFİYE ELEMAN YETİŞECEK

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kümelenme Destek Programı'na dikkat çeken Kızılay, "Değerlendirme sürecini başarı ile geçmiş olan ve Arçelik, Derindere, Aselsan, Farplas, Ölçsan gibi 24 otomotiv yansanayi firmasının yer aldığı koordinatörlüğünü İTÜ ARI Teknokent'in yürüttüğü İleri Araç Teknolojileri otomotiv kümelenmesi çalışması yapıldı. Bu kümelenme ile ülkemizde elektrikli aracın temellerinin atılması amaçlıyor. İnönü Üniversitesi olarak biz de öncelikle elektrikli araç alanında bu kümelenmede yer alan şirketlerin kalifiye teknik eleman ihtiyaçlarını karşılamak üzere yola çıktık. Bu programla ülkemiz için gerekli olan yetkin elektrikli araç teknikerlerinin yetiştirilmesini sağlayacağız" diye konuştu.

Yüzde 80'i iş buldu

Öğrencilerin laboratuvar ve uygulama ortamında eğitimlerini sürdürmeleri için tüm altyapının hazırlandığını aktaran Kızılay, "Malatya Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde, sanayicilerle çok sayıda protokol imzalayarak eğitime başladık. Okulda 3+1 eğitim modeli uygulanıyor. Bu sayede öğrencilerimiz edindikleri teorik bilgileri uygulama becerileriyle birleştirerek iş dünyasının arzu ettiği nitelikli iş gücüne dönüşüyor. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında işyeri eğitimine giden öğrencilerimizin yüzde 80'den fazlası işletmelerden teklif alarak istihdam. 2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılı itibarıyla halen 135 öğrencimiz 62 farklı fabrika ve iş yerinde, yüz yüze iş yeri uygulama eğitimlerine devam ediyor" şeklinde konuştu.

Aybike Eroğlu

Yeni Şafak
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