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Ekonomi ve yargı reformu şubatta Meclis'e geliyor

Meclis'e şubat ayında gelmesi beklenen reform paketinin 'ekonomi' ayağında önemli yenilikler var. Yabancı yatırımcıya artık 'güvence evrakı' verilecek. AB ülkelerindeki bu uygulamanın Türkiye'de olmaması yatırımcıda bazı çekincelere yol açıyordu. Ticari davalar daha hızlı sonuçlanacak ve yatırımcıyı koruyan adımlar atılacak.
 21 Ocak 2021 07:02
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Ekonomi ve yargı reformu şubatta Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde açıklayacağı yargı ve ekonomi reformlarıyla ilgili taslak metin hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde açıklayacağı yargı ve ekonomi reformunun ayrıntıları netleşmeye başladı. Reformlarla ilgili taslak metin hazırlandı. Hazine ve Maliye, Adalet, İçişleri, Ticaret ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarının sektör temsilcileriyle görüşerek hazırladıkları taslak metinde, yerli-yabancı yatırımcılara, işletmecilere güvence verecek önemli düzenlemeler yer alıyor. Yapılan toplantılarda, Avrupa'da yatırım yapan iş insanlarının ilgili ülkelerden "güvence evrakı" alabildiği, Türkiye'de ise bu evrakın verilmemesinden kaynaklı sıkıntılar yaşandığı gündeme geldi. Taslağa göre, Türkiye'de de Avrupa'da olduğu gibi yabancı yatırımcılara "güvence evrakı" verilebilecek.

MÜLKİYET HAKKINA DÜZENLEME

Taslağa göre, ticari hayata ilişkin kanunlarda davaların daha hızlı sonuçlanması ve yatırımcıyı koruyan adımlar atılacak. Mülkiyet hakkının korunmasında devlet ve şahıslar ile şahıslar arasındaki uzun süren davaların daha hızlı sonuçlanmasının önü açılacak. Bu kapsamda ihtisas mahkemeleri yaygınlaştırılacak. Ve ticari davaların il merkezlerindeki ihtisas mahkemelerinde görülmesi sağlanacak. Taslağa göre, çok sayıda avukatın çalışacağı sadece ticari uyuşmazlıklara bakacak Arabuluculuk Merkezleri kurulması planlanıyor. Yine mülkiyet hakkı ile ilgili de düzenlemeler yapılacak. Bürokratik süreçler kısalacak.

AİHM KARARLARININ UYGULANMASI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının nasıl uygulanması gerektiğine ilişkin de düzenlemeler yapılması gündemde. AYM kararlarının uygulanmasına ilişkin hükümleri içeren Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 50. maddesinde değişikliğe gidilebileceği belirtiliyor.

BİREYSEL BAŞVURUYA GENİŞLETME

Taslağa göre, AYM'nin bireysel başvurular nedeniyle artan iş yükünü azaltacak ve süreci kısaltacak adımlar atılacak. Ayrıca yine bireysel başvuru hakkının genişletilmesi de yapılacak düzenlemeler arasında yer alıyor.

TUTUKLULUK SÜRELERİ

Geçen yıl çıkarılan 1. yargı paketiyle azami tutukluluk süresine ilişkin hükümler, soruşturma ve kovuşturma aşamaları için ayrı ayrı düzenlendi. Yeniden yapılan değerlendirme sonucunda tutukluluk sürelerinin aşağı çekilmesi planlanıyor. Yine soruşturma evresinde verilen gizlilik kararlarıyla ilgili de adım atılacak. Buna göre, gizlilik kararlarının tutukluluk süresiyle sınırlı tutulması hedefleniyor.

Şubatta Meclis'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk ve ekonomi reform hazırlıklarını koordineli bir şekilde yürüten 5 bakanı toplantıya çağırdı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda bakanlar, taslak metni Erdoğan'a sundu ve bir sunum gerçekleştirdi. Bakanlar AK Parti kurmaylarıyla da video konferansla bir toplantı yaptı. Reformlarla birlikte atılması planlanan adımlar paylaşıldı. Erdoğan başkanlığında önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek MYK'nın en önemli gündem maddelerinden biri reformlar olacak. Düzenlemelerin şubatta Meclis'e sunulması planlanıyor.
Yeni Şafak
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