Yüksek faiz yatırımın düşmanı

İş dünyası faiz konusunda atılacak adımları yakından takip ediyor. Başakkent Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Başak, reel yatırımın en büyük düşmanının yüksek faiz olduğunu belirtirken, yatırım ortamının iyileştirilmesi durumunda yeni istihdama hazır olduklarını belirtti.



İş dünyası bir yandan aşıyla birlikte pandemi ortamının rahatlamasını arzu ederken hükümetin faiz konusunda olumlu adımlar bekliyor. Türkiye Milletvekilleri Birliği Genel Başkanı ve Başakkent Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Başak, yaptığı açıklamada ihracat odaklı üretim modelini benimsediklerini belirterek, "yüksek faiz reel yatırımların en büyük düşmanıdır" dedi. Hükümetten işletmelere "faiz desteği" beklediklerini açıklayan Başak, yatırım ortamının iyileştirilmesi durumunda yeni istihdama hazır olduklarını belirtti.

REEL YATIRIMIN EN BÜYÜK DÜŞMANI

İşsizlikle mücadeleye destek verirken, pandemi sürecinde mümkün mertebe iş yerlerini açık tutmakta kararlı olduklarını söyleyen Ramazan Başak, "Faiz, enflasyon, kur üçlüsünün ivedilikle dengelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Faizler düşüş sürecine girinceye kadar, yatırımı başlamış ya da yeni yatırım yapacak işletmelere faiz desteği verilmelidir" dedi. Faize dur demek ve döviz sarmalından çıkmak gerektiğini kaydeden Başak, yüksek faizin, reel yatırımların en büyük düşmanı olduğunu belirtti. Başak, "Pandemi döneminde faizlerdeki belirsizlik, işverenleri girdaba sürüklemiştir. Belirsiz ortam, yatırımları olumsuz etkilemekte ve yatırım yapacak olan işletmeleri de engellemektedir" diye konuştu.

REÇETEMİZ ÜRETİM

İş dünyasının düşük faiz müjdesini beklediğinin altını ısrarlı çizen Başak, hükümetin bu beklentiyi karşılayacağına inandıklarını da söyledi. Başak değerlendirmelerini şu sözlerle tamamladı: "Dünyanın ve ülkemizin büyük sıkıntılarla uğraştığı bu dönemde ekonominin kurtuluşu üretmekten geçmektedir."