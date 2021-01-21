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Yerli 5G'de ilk faz tamam

Yerli ve milli 5G kapsamında veri aktarım ve görüşme senaryoları başarılı şekilde gerçekleştirilirken ilk faz çalışmalarının yılın ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor
 21 Ocak 2021 06:50
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Yerli 5G'de ilk faz tamam

Yerli ve milli 5G'de çalışmalarında ilk faz çalışlarında sona gelindi. Proje kapsamında ticari 5G mobil cihazlar kullanılarak, 5G veri aktarım ve görüşme senaryolarının yerli ve milli altyapılar üzerinden başarılı şekilde tamamlandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Vodafone Türkiye'nin düzenlediği "Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ'lerin Gücü" etkinliğinde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin 5G sistemine geçişinde KOBİ'lerle el ele çalışmaya devam edeceklerini belirterek "Salgının etkili olduğu 2020'de bilişim sektörümüz yüzde 15 büyüdü. Genişbantta abone sayısı 81 milyona ulaştı. Makineler arası iletişim abone sayımız 6,1 milyona ulaştı. Bütün bu olumlu gelişmeler olurken, 10 yıl önce mobil operatörlerimizin dakikası 11,7 kuruş olan ortalama tarife ücreti, bugün bir kuruşa geriledi.

Bilişim, iletişim ve haberleşme sistemlerimizde yerli ve milli oranlarını da gün geçtikçe artırıyoruz. 4.5G şebekelerinde ilk yatırım döneminde 2016'da yerlilik oranımız yüzde 0,98 iken, bu oran 2019 yılı sonu itibarıyla yüzde 23'e yükseldi" dedi. Dijitalleşme ve yeni medya araçlarının sağladıkları kolaylıklarla birlikte ciddi riskleri de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Karaismailoğlu "2020'de 118 bin 470 siber saldırı, 36 bin 242 adet zararlı bağlantı tespit edilerek kontrolleri yapıldı" diye konuştu. Sanal dünyada terör propagandalarına ve sosyal zorbalıklara müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Karaismailoğlu, bu durumlara karşı yerli ve milli alternatiflerin geliştirildiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da yerli 5G çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: HTK bugün itibarıyla 130'dan fazla firma ve 8 binden fazla çalışanı barındıran bir organizasyon halini aldı. HTK üyesi firmalarımız ve mobil işletmecilerimiz tarafından ülkemizin 5G'ye giden yolda donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkanlarıyla cevap verebilmek amacıyla Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi geliştirildi ve bu projenin ilk fazı da inşallah 2021 yılının ilk çeyreği itibarıyla tamamlanmış olacak. 4.5G kapsamında işletmeciler tarafından yıllık ortalama 1,6 milyar liralık donanım ve yazılım yatırımı yapıldığını, 5G ile bu rakamın daha da yüksek olacağını vurgulayan Sayan, işletmecilerle KOBİ'lerin arz-talep noktasında bir denge kurarak ekosistemin geliştirmesine katkı sağlayabileceklerini düşündüklerini söyledi.

KOBİ'ler, Tedarik Zinciri Portali ile Vodafone'un ihalelerine katılabilecek

Vodafone, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu katılımı ve TOBB ortaklığında düzenlenen "Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ'lerin Gücü" etkinliğinde KOBİ'lerle üçüncü kez bir araya geldi. 300'ü aşkın KOBİ temsilcisinin katıldığı etkinlikte, Vodafone'un devreye alınan ihalelerinin duyurulacağı Tedarik Zinciri Portali da tanıtıldı. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, KOBİ'lerin portal üzerinden Vodafone'un güncel ihalelerini takip ederek, ihaleye katılabileceğini belirterek "Vodafone olarak yerli çözüm ortaklarımızın geliştirdiği Red Kontrol, Bulut Santral ve Siber Güvenlik Operasyon Merkezi gibi çözümlerle 100 milyon liralık bir ticaret hacmine ulaştık. Tedarik Zinciri Portali ile KOBİ'lerin global gücünden ve deneyiminden yararlanmak istiyoruz. Ayrıca KOBİ'ler bu portal sayesinde diğer Vodafone ülkelerine de satış yapabilir hale gelecek" dedi.

ÖMER TEMÜR
Türkiye
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