1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYM'nin iş yükü azaltılacak

AYM'nin bireysel başvuru nedeniyle artan iş yükünü azaltacak adımlar atılacak. Ayrıca, bireysel başvuru hakkının genişletilmesi de gündemde. Yabancı yatırımcıya 'güvence evrakı' da verilecek
 21 Ocak 2021 07:30
+Aa- Yazdır
AYM'nin iş yükü azaltılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda açıklanacağını duyurduğu reform paketinin taslak metni, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ortaklaşa çalışmasıyla tamamlandı. Taslak metne göre, AYM'nin bireysel başvuru nedeniyle artan iş yükünü azaltacak adımlar atılacak. Ayrıca, bireysel başvuru hakkının genişletilmesi de gündemde. AK Parti kurmayları "AYM, bireysel başvuruların hepsine cevap veremiyor ya da geç cevap veriyor. Bu yüzden verilen kararlardan vatandaş tatmin olmuyor. Bununla ilgili ara bir formül arıyoruz" dedi.

50'NCİ MADDEDE DEĞİŞİKLİK

AYM ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararlarının mahkemeler tarafından nasıl uygulanması gerektiği ile ilgili yeni düzenlemeler yapılacak. AİHM'in verdiği kararların takibini yapan Bakanlar Komitesi'nin kararlarının nasıl faaliyete geçirilmesi gerektiği konusu masaya yatırıldı. Yeni reformlarla, AİHM kararlarının nasıl değerlendirilmesi gerektiği ve tazminat ödenip ödenmemesi konusunda bazı değişikliklerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Bu kapsamda, AYM'nin kararlarının mahkemeler tarafından nasıl uygulanacağını düzenleyen 50'nci maddede değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Son olarak Selahattin Demirtaş ve Enis Berberoğlu kararına dikkat çeken parti kurmayları "'Bakanlar Komitesinin kararını birebir yapacaksın' diye bir şey yok. Nasıl olabileceğini tartışıyoruz. 'Başka bir şekilde uygulanabilir mi?' diye bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

TERFİLERE 'PUANLAMA'

Taslak metinde, tutukluluk süreleriyle ilgili yapılacak düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre, terör ve örgütlü suçlar başta olmak üzere, soruşturma dosyasına verilen gizlilik kararıyla şüphelilerin tutukluluk süreleri bir olacak. Yargılamaların makul sürede sonuçlanması için getirilen hedef süre uygulaması kapsamında 'Hedef Süre İzleme ve Değerlendirme Kurulu' oluşturulmuştu. Yeni düzenlemeyle, bu kurul üzerinden soruşturma ve davaları belirlenen sürede sonuçlandırıp sonuçlandırmadığı takip edilen hakim ve savcıların, dosyalarını tamamlanmasında puanlama sistemine gidilecek. Atama ve terfilerde de bu puanlama sistemi dikkate alınacak. Yeni pakette, yabancı yatırımcılara Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de güvence evrakı verilmesi de var.

ERDOĞAN'A SUNDULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, reform hazırlıklarını koordineli bir şekilde yürüten 5 bakanı dün Beştepe'ye çağırdı. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan reform toplantısında, hazırlanan taslak metin Erdoğan'a sunuldu. Ayrıca, Bakanlar, Erdoğan'dan önce de AK Parti kurmaylarıyla video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Ebru Karatosun

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AYM'den disiplin cezasına itirazla ilgili önemli karar!
20 Ocak 2021 12:03		 AYM: Devlet hastanesinde kaçak kürtaj ölümünde kamu kusurlu
20 Ocak 2021 08:15
Yaklaşık 300 bin kişi bireysel başvuruda AYM'nin yolunu tuttu
17 Ocak 2021 11:20		 AYM, Berberoğlu'nun başvurusunu 21 Ocak'ta görüşecek
16 Ocak 2021 15:23
AYM'den, yüzbaşının dilekçesindeki ifadeler 'saygısız' değil kararı
09 Ocak 2021 11:55		 AYM'den TSK'da ifade özgürlüğü kararı
08 Ocak 2021 21:33
Anayasa Mahkemesi yeni yıla 6 dosyayı esastan görüşerek başlayacak
08 Ocak 2021 16:30		 AYM'den, Şahin Alpay hakkında yeni ihlal kararı
07 Ocak 2021 13:13
AYM'den vergi müfettişliğine ataması güvenlik soruşturması gerekçesiyle yapılmayan kişi hakkında önemli karar
06 Ocak 2021 12:20		 Gözaltında 'çıplak arama': AYM hak ihlali kararı verdi
05 Ocak 2021 20:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:35 - AVM'de HES'i gözlük ve kiosk sorgulayacak09:20 - HDP'li Belediye Başkanı, örgüte destek verdiği için aday olmuş09:15 - 'Kovid-19'u atlatanlar da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalı'09:13 - Alt yapı çalışmalarında çıkan tarihi kalıntıların sırrı araştırılıyor09:09 - Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı09:05 - Sahipsiz kalan bir cenazenin öyküsü
09:01 - Define ararken patlama! 1 kişi ağır yaralandı08:59 - Genç doktor koronaya yenik düştü08:56 - Anne Ayşe Bülbül'den 'Eren operasyonu' teşekkürü08:38 - Yeme-içme sektöründen normalleşme için 5 teklif08:30 - 'Hrant Dink'in öldürülebileceği bilgisi verilmedi'08:25 - 21 kişilik heyetle 'ittifak' hamlesi
08:19 - Aleyna Çakır'da yeni dava gündemde08:15 - İlk milli fırkateyn denizle buluşuyor08:13 - 52 milyon HES kodu alındı08:00 - Annesi işsiz kalınca bilgisayarını iade etti, firma kayıtlardan ulaştı07:50 - 22 katlı binada doğalgaz patlaması: 1'i ağır 5 yaralı var
07:45 - Sütte ideal fiyat 5 TL olmalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Annesi işsiz kalınca bilgisayarını iade etti, firma kayıtlardan ulaştı
Üniversite karnelerinin detayları
Genç doktor koronaya yenik düştü
Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj
Ekonomi ve yargı reformu şubatta Meclis'e geliyor
22 katlı binada doğalgaz patlaması: 1'i ağır 5 yaralı var
Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı
Biden'dan, Trump yönetiminin kararlarını tersine çeviren 17 kararname
21 kişilik heyetle 'ittifak' hamlesi
Sahipsiz kalan bir cenazenin öyküsü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Python 2
sokak hayvanları 2
Aslan Burcu erkeği 3
18.01.2021 fenerbahçe vs ankaragücü maçı 1
sekban 1
sözlükte başlık açmak 1
Obama'nın en sevdiği yemek 6
Candan önce tene değmek 4
cenazede cenaze sahiplerinden fazla ağlamak 3
miras 1
SON İLANLAR
Manisa SYDV Personel alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sakarya Pamukova Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 5 İşçi Alacak
İzmir İzelman 4 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 17 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam