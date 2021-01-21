AYM'nin iş yükü azaltılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda açıklanacağını duyurduğu reform paketinin taslak metni, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ortaklaşa çalışmasıyla tamamlandı. Taslak metne göre, AYM'nin bireysel başvuru nedeniyle artan iş yükünü azaltacak adımlar atılacak. Ayrıca, bireysel başvuru hakkının genişletilmesi de gündemde. AK Parti kurmayları "AYM, bireysel başvuruların hepsine cevap veremiyor ya da geç cevap veriyor. Bu yüzden verilen kararlardan vatandaş tatmin olmuyor. Bununla ilgili ara bir formül arıyoruz" dedi.

50'NCİ MADDEDE DEĞİŞİKLİK

AYM ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararlarının mahkemeler tarafından nasıl uygulanması gerektiği ile ilgili yeni düzenlemeler yapılacak. AİHM'in verdiği kararların takibini yapan Bakanlar Komitesi'nin kararlarının nasıl faaliyete geçirilmesi gerektiği konusu masaya yatırıldı. Yeni reformlarla, AİHM kararlarının nasıl değerlendirilmesi gerektiği ve tazminat ödenip ödenmemesi konusunda bazı değişikliklerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Bu kapsamda, AYM'nin kararlarının mahkemeler tarafından nasıl uygulanacağını düzenleyen 50'nci maddede değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Son olarak Selahattin Demirtaş ve Enis Berberoğlu kararına dikkat çeken parti kurmayları "'Bakanlar Komitesinin kararını birebir yapacaksın' diye bir şey yok. Nasıl olabileceğini tartışıyoruz. 'Başka bir şekilde uygulanabilir mi?' diye bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

TERFİLERE 'PUANLAMA'

Taslak metinde, tutukluluk süreleriyle ilgili yapılacak düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre, terör ve örgütlü suçlar başta olmak üzere, soruşturma dosyasına verilen gizlilik kararıyla şüphelilerin tutukluluk süreleri bir olacak. Yargılamaların makul sürede sonuçlanması için getirilen hedef süre uygulaması kapsamında 'Hedef Süre İzleme ve Değerlendirme Kurulu' oluşturulmuştu. Yeni düzenlemeyle, bu kurul üzerinden soruşturma ve davaları belirlenen sürede sonuçlandırıp sonuçlandırmadığı takip edilen hakim ve savcıların, dosyalarını tamamlanmasında puanlama sistemine gidilecek. Atama ve terfilerde de bu puanlama sistemi dikkate alınacak. Yeni pakette, yabancı yatırımcılara Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de güvence evrakı verilmesi de var.

ERDOĞAN'A SUNDULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, reform hazırlıklarını koordineli bir şekilde yürüten 5 bakanı dün Beştepe'ye çağırdı. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan reform toplantısında, hazırlanan taslak metin Erdoğan'a sunuldu. Ayrıca, Bakanlar, Erdoğan'dan önce de AK Parti kurmaylarıyla video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Ebru Karatosun