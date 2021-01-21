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Sütte ideal fiyat 5 TL olmalı

Çiğ süte gelen 50 kuruşluk zam, tüketiciye markasına göre birkaç TL olarak yansıdı. Süt fiyatının en fazla 5 lira olması gerektiğini belirten Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin "Çiğ sütü 2 lira 80 kuruştan alıyorsun, maliyetiyle 3,5 lira olsun, adi işletmelerde de 4,5-5 lira olsun. 8-8,5 lira çok pahalı. 1 litre sütün ideal fiyatı 5 lira civarında olmalı. Ocak ayından sonra süt miktarı artar. Bir ay içinde perakende satışlarda indirim olabilir" dedi.
 21 Ocak 2021 07:45
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Sütte ideal fiyat 5 TL olmalı

Son günlerde fiyat artışlarıyla dikkat çeken sektörlerden biri de süt ve süt ürünleri. Bir ay önce 6-6,5 lira olan 1 litre sütün fiyatı, yeni yılda neredeyse 10 liraya dayandı. Sütteki fiyat artışına benzer artışlar, tereyağı ve peynirde de kendini gösterdi. Vatandaş, yüzde 25'ten fazla zamlanan fiyatlardan şikayet ederken, üretici de fırsatçılardan yakındı. Gazetemize konuşan Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, fırsatçıların fiyatları yükselttiğini söyledi.

ARADAKİLERİN PARA HIRSI

Pandemide yem fiyatı ve kur farkından dolayı maliyetlerin arttığına dikkat çeken Tevfik Keskin, bu dönemde üreticilerin yeni çiğ süt referans fiyatı beklentisine girdiğini belirtti. Geçen ay yapılan Gıda Komitesi Toplantısı ile referans fiyatına 1 Ocak itibarıyla zam geldiğini hatırlatan Keskin "Bir yıldan fazladır zam yapılmayan çiğ süt fiyatına zam yapılmış oldu. Yüzde 22 zam yapıldı" dedi. Zammın tüketiciye yansımaması için hazinenin kendi kasasından üreticiye destek olduğunu da söyleyen Keskin, buna karşın marketlerin ve süt sanayicilerinin, referans fiyattan daha çok zam yaptığına işaret etti. Sanayicilerin ve marketlerin kendi fiyatını belirleyerek satış yapabildiğine dikkat çeken Tevfik Keskin "Fırsatçılar var. Fırsatını buldukça fazla zam yapıyorlar. Satamazlarsa geri çekiyor, kampanya yapıyorlar. Bazı marketler, daha çiğ süt fiyatı açıklanmadan fiyatları artırdı. Sütün zammıyla beraber bir zam daha yapmış oldu. Tüketiciye yansıyan zammın tamamı, üreticiden kaynaklanan bir zam değil" diye konuştu. Aracıların fiyatlarla ilgili sorun oluşturduğuna vurgu yapan Keskin "Aradakilerin fazla para kazanma hırsı, sektöre darbe vuruyor; çok pahalı sattığında da tüketim azalacak. Bu da beraberinde bir sürü sorun getirecek" değerlendirmesinde bulundu.

PERAKENDEDE İNDİRİM OLABİLİR

İdeal fiyatın ne olması gerektiğini de açıklayan Keskin "Çiğ sütü 2 lira 80 kuruştan alıyorsun, maliyetiyle 3,5 lira olsun, adi işletmelerde de 4,5-5 lira olsun. 8-8,5 lira pahalı. 1 litre sütün ideal fiyatı 5 lira civarında olmalı. Ocak ayından sonra süt miktarı artar. Mevsimsel artışlar başladığı zaman bir miktar daha rahatlama olur. Bu bir ay içinde her şey düzelir. Perakende satışlarda indirim olabilir" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ İYİ ARAŞTIRIP ONA GÖRE ALSIN

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, vatandaşa seslenerek "Fırsatçılık yapanlara dikkat etsinler. Aynı kalitedeki ürünleri takip etsinler, daha makul yerlerden alabileceklerse oralara baksınlar. Üretici birliklerini arayıp fikir alabilirler, onların marketlerini kullanabilirler. Ucuz ve kaliteli ürünler tedarik etmeye çalışsınlar. Bir malı alırken iyi araştırsınlar" tavsiyelerini verdi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ
Türkiye
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