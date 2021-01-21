Annesi işsiz kalınca bilgisayarını iade etti, firma kayıtlardan ulaştı
|21 Ocak 2021 08:00
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Fatmagül'üne kavuştu
Gencin yorumunun sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından büyük bir iyilik hareketi başlatıldı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı gence ulaşmaya çalıştı. Bazı kullanıcılar aynı bilgisayarı satın alıp göndermek istedi. Ayrıca gencin bilgisayarı aldığı firmanın CEO'suna binlerce kişi mesaj attı. Oyun bilgisayarı firması da duruma kayıtsız kalmadı. Firma, müşteri kayıtlarından ürünü iptal eden gence ulaştı. Hem gence hem de kardeşine bilgisayar gönderen firma fotoğraf paylaşarak, "Fatmagül sahibine geri döndü, aramıza tekrar hoş geldin. Herkese çok teşekkürler" mesajı paylaştı.
İki tane getirdiler
Kardeşi ile kendisine bilgisayar hediye edilen genç ise duygularını alışveriş sitesinde şöyle dile getirdi:
"Herkese çok teşekkür ederim iyi ki varsınız. Dün annem şüpheci davrandığı için arayan telefonlara bakmamıştı. Ama bugün aradıklarında sonunda telefonunu açtı. M...... bize gelmek istediklerini söyledi. İzin istediler ve 'Gizliliğinizi koruyacağız' dediler. Annem kabul etti ve bize geldiler. Hem kardeşime hem bana laptop getirdiler. Ben bir tane sanıyordum ama hem iki tane laptop hem de iki tane gamepod getirdiler. Çok üzgünüm, iki gündür annemin kararını beklemek kardeşimle beni çok yordu. O yüzden izninizle mutlu uyumak istiyorum. Hepiniz iyi ki varsınız."
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