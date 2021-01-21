52 milyon HES kodu alındı
Sağlık Bakanlığı, pandemi sürecinde verilen sağlık hizmetini vatandaşın değerlendirmesine açtı.
|21 Ocak 2021 08:13
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Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden "Bu anket size daha iyi hizmet verebilmek için oluşturulmuştur" notuyla paylaşılan ankette, vatandaşlardan koranavirüs salgını ile mücadele kapsamında sunulan hizmetleri; "çok iyi", "iyi", "orta", "kötü" ve "çok kötü" şeklinde değerlendirmesi isteniyor.
Bu arada bakanlık verilerine göre Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasını bugüne kadar 30 milyon 776 bin 53 kişi indirdi. Toplam 52 milyon 355 bin 739 HES kodu alındı. Sorgulanan HES kodu sayısı 24 milyon 863 bin 162, güvenli alan QR kod sayısı 32 bin 609, QR kodu uygulayan kullanıcı sayısı da 27 bin 775'e ulaştı.
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