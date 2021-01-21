İlk milli fırkateyn denizle buluşuyor

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre: Milliyet, Ada sınıfı korvetlerden kazanılan tecrübeyle daha büyük ve daha yüksek savaş kabiliyetleriyle donatılan TCG İstanbul'a giren ilk basın kuruluşu oldu. MİLGEM Projesi ile Akdeniz çanağının en kuvvetli deniz güçlerinden birini oluşturan Türkiye'nin yerli olanaklarla ürettiği ilk fırkateyni olan TCG İstanbul, 23 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle denize indirilecek. TCG İstanbul, yüzde 75 millilik oranı kadar silah, savunma ve seyir sistemlerindeki Türk markaları imzasıyla uluslararası düzeyde ilgi çekiyor.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 27 Eylül 2011'de hizmetine giren ilk milli savaş gemimiz TCG Heybeliada korvetinden 10 yıl sonra tam donanımlı orta sınıf milli fırkateyn TCG İstanbul denize indiriliyor. Atatürk'ün 1924'te vasiyet ettiği "Milli Gemi" projesinin hayata geçirilmesinde büyük rol oynayan merhum Oramiral Özden Örnek'in başlattığı MİLGEM Projesi'nin 10 yıl gibi kısa bir sürede kat ettiği yolun göstergesi olan TCG İstanbul aynı zamanda dört gemilik filonun ilk gemisi. Eylül 1963'te TCG Koçhisar'la atılan adımların 2008 yılından sonra hızlanmasıyla inşa edilen tam donanımlı fırkateyn, Türk donanmasının amiral gemisi olacak. Ada sınıfı milli korvetler TCG Heybelidada, TCG Büyükada, TCG Kınalıada ve TCG Burgazada'dan elde edilen tecrübe ve bilgi birikimiyle iki yıldan az bir sürede Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersane Komutanlığı'nda yapılan TCG İstanbul; TCG İzmit, TCG İzmir ve TCG İçel ile dört gemilik fırkateyn filosunun ilki.

F 515 borda numarası

TCG İstanbul fırkateyninin yapılacağını 21 Aralık 2015'te ilk kez duyuran Milliyet, denize indirilmeyi bekleyen savaş gemisine giren ilk basın kuruluşu da oldu. Yerli savaş gemisi inşasında büyük yol kateden Pendik'teki İstanbul Tersane Komutanlığı'nda denize indirilmeyi bekleyen fırkateyni tanıtan Gemi İnşa Baş Mühendisi Albay Ogün Gülenç, F 515 borda numaralı projenin milli korvetlerden 13 metre daha uzun olacağını söyledi. En az yüzde 75 millilik oranıyla dikkati çeken TCG İstanbul'a 150'den fazla sistemin konulacağını belirten Gülenç, fırkateyn hakkında şu bilgileri verdi:

"Her birini evladımız olarak görüp inşasını özenle gerçekleştirdiğimiz gemilerimiz Türk donanmasının etkin gücünü kanıtlıyor. 42 aylık yolculuğun ilk fazını gerçekleştirdik. 2 bin 400 tonluk korvetlerden daha büyük ve savaş donanımı yüksek bir fırkateyn yaptık. 3 bin tonluk savaş gemisinde 10 bin kalem malzeme kullanıldı. Yaklaşık 160 bin adam/saat iş yapıldı. 12 bin metre deniz suyu devreleri, havalandırma, yardımcı deniz suyu gibi görevleri olan boru gemiye döşendi. 240 kilometrelik kablo ağıyla donatılacak."

2023'te harbe hazır

Gemi İnşa Baş Mühendisi Albay Ogün Gülenç, çalışma sürecine ilişkin de şunları kaydetti:

"Bazen 300 kişi aynı anda geminin üzerinde çalıştı. 18 ayda teknenin inşası tamamlandı. Denizde ise savaş ve platform sistemlerinin donatılması sürecek. 2022 Mayıs'ta geminin liman tecrübeleri, 2023 Ocak'ta ise seyir tecrübeleri yapılacak. Preveze Deniz Zaferi'nin yıldönümü olan 27 Eylül 2023 tarihinde ise harbe hazır halde donanmaya katılacak. Seyir mesafesi, denizcilik kabiliyeti ve hava savunma sistemleriyle Ada sınıfı korvetlerden daha gelişmiş bir fırkateyn. TCG İstanbul'un tamamlanmasıyla İstanbul Tersane Komutanlığı artık TF 2000 hava savunma muhribi yapabilecektir. Güzel coğrafya İstanbul'un adını alması ve İstanbul tersanemizde yapılması gururumuzu katlıyor. Böylesi bir projenin parçası olmak tüm tersanemiz çalışanlarını mutlu ediyor."