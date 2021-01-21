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Aleyna Çakır'da yeni dava gündemde

Şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen olayın baş şüphelisi Ümitcan ve babası Durak Uygun'un 'kızına tecavüz ettiği' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Açılan soruşturmada dosya Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi
 21 Ocak 2021 08:19
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Aleyna Çakır'da yeni dava gündemde

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre: Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in Ankara'daki evinde şüpheli ölümüyle ilgili olayda yeni bir dava gündemde.

Aleyna'nın babası Mehmet Esen'in olayın baş şüphelisi Ümitcan ve babası Durak Uygun'un 'kızına tecavüz ettiği' yönündeki iddiasıyla ilgili yaptığı suç duyurusunun ardından açılan soruşturmada dosya Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Milliyet'e konuşan Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım, "Uzlaşmayacağımızı belirttik. Bundan sonraki süreçte savcılık iddianameyi hazırlayarak ilgili şüpheliler hakkında kamu davası açacaktır" dedi.

Ümitcan Uygun, annesinin 17 Eylül 2020'de dağlık arazide intihar etmesinin ardından, basın mensuplarının karşısına geçerek, Aleyna'nın babası Mehmet Esen hakkında, "Kendi babası kızına tecavüz edip ağlayan kansızın tekidir" ifadelerini kullanmıştı. Ardından baba Uygun da, "Orada oturan adam kızına kendi tecavüz etmiş" şeklinde beyanda bulunmuştu. Bu sözlerin üzerine de Esen Ailesi sarfedilen sözler gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Olayla ilgili yapılan incelemelerin ardından dosya Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Gelişmeye ilişkin Milliyet'e konuşan Esen ailesinin avukatı Yıldırım, baba ve oğul Uygun'un eylemlerinin, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 130. maddesi kapsamında, "kişinin hatırasına hakaret" ve 125. madde uyarınca "hakaret" suçunu oluşturduğuna işaret etti. Avukat Yıldırım, söz konusu şikayetlerini geri çekmeyeceklerini ve uzlaşmayacaklarını bildirdi.

'Kamu davası açılacak'

Yıldırım, dosyanın akıbetine ilişkin de, şunları söyledi: "Ümitcan hakkında Aleyna'nın ölümüne ilişkin soruşturma dosyası devam ediyor. Bu dosyaya dair DNA örnekleri alındı. Fakat bu soruşturma devam ederken hem dosyanın tanıklarına hem de bizzat Esen ailesine karşı birçok suç fiili teşkil eden hareketlerde bulunuldu. Bunlara dair suç duyurularımızı gerçekleştirdik. Ümitcan ve Durak Uygun tarafından Aleyna'nın manevi şahsiyetine ve ailesine dair gerçekleştirdiğimiz suç duyurusunda savcılık makamı dosyayı uzlaşmacıya tevdi etti. Uzlaşmayacağımızı belirttik. Bundan sonraki süreçte savcılık iddianameyi hazırlayarak ilgili şüpheliler hakkında kamu davası açacaktır."

Müge Anlı'ya ölüm tehdidi!

Uygun'un ağabeyi, Ümitcan Uygun'un sosyal medya hesabı Instagram üzerinden gazeteci Müge Anlı'yı ölümle tehdit etti. Uygun'un ağabeyi paylaştığı mesajlarda, "Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu sen de tadacaksın! Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek. Yazan baba yürekliler var, hepinizi keserim. Bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını kimseye yedirtmeyeceğim. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz, ağabeyi onu yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullandı.
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