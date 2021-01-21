21 kişilik heyetle 'ittifak' hamlesi
|21 Ocak 2021 08:25
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CHP, Millet İttifakı'nı parti tabanlarında da pekiştirmek ve Cumhur İttifakı'na dahil olmamış partilerle dirsek temasını sağlamak için harekete geçti. CHP'de sahaya inen milletvekilleri, Millet İttifakı'nda yer alan ve Cumhur İttifakı'nda yer almayan partileri ziyaret edecek. Bu kapsamda Aksaray'a milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyelerinden oluşan 21 kişilik heyetle çıkarma yapan CHP, bugün İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne ziyarette bulunacak.
Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre: CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel başkanlığındaki milletvekilleri ve PM üyelerinden oluşan heyet, Aksaray'ın ilçe ve köylerinde incelemelerde bulunacak, vatandaşı dinleyecek, esnafı ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle buluşacak.
Yürütülecek çalışmaya ilişkin Milliyet'e konuşan Açıkel, "Kovid döneminde ve ekonomik buhranla bağlantılı olarak, KOBİ'mizin, esnafımızın, ilimizin sorunlarını incelemek üzere geniş bir heyetle Aksaray'a geldik. Ticaret Odası, Ziraat Odası, Sanayi Odası dahil olmak üzere tüm esnafımızı ziyaret edeceğiz, vatandaşlarla buluşacağız. Millet İttifakı ve diğer siyasi partilerin de il başkanlıklarıyla temasımız, ziyaretlerimiz olacak. Türkiye'yi kucaklayan, kalkınma, istihdam sorunlarını çözen bir perspektifle CHP ekibi olarak Genel Başkanımızın direktifleri doğrultusunda Anadolu'yu karış karış geziyoruz, dinliyoruz, çözüm üretmek üzere notlarımızı alıyoruz. TBMM'de sorunları dile getirmek vatandaşımızla temas ediyoruz" dedi.
CHP'de milletvekilleri ve PM üyelerinden oluşan bir heyet, önümüzdeki günlerde de Afyon'a gidecek.
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