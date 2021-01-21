1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Hrant Dink'in öldürülebileceği bilgisi verilmedi'

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu, 76 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
 21 Ocak 2021 08:30
+Aa- Yazdır
'Hrant Dink'in öldürülebileceği bilgisi verilmedi'


Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre: İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından hakkında 23 yıl 3 aydan 33 yıl 6 aya kadar hapis istenen dönemin Trabzon eski İl Emniyet Müdürü tutuksuz sanık Reşat Altay savunmasını yaptı. Suikaste dair kendisine bilgi verilmediğini söyleyen sanık Altay, "Erhan Tuncel'in yardımcı istihbarat elemanı olarak çalıştığını bilmiyordum. Olaydan sonra yaptığım telefon görüşmesinde Erhan Tuncel'in yardımcı istihbarat elemanı olduğunu öğrendim. O zamana kadar kimse bana Erhan Tuncel hakkında bilgi vermemiştir. Benim tarafımdan düzenlenmiş sahte ya da yok edilmiş evrak yoktur. Hrant Dink'in öldürülebileceği bilgisine önceden sahip olsaydım olayın engellenmesini sağlardım. Önlenmesi için mutlaka gerekeni yapar, failleri adaletin karşısına çıkartırdım" dedi.

'İtalya'daydım'

Hakkında "Anayasa'yı ihlal", "kasten öldürme" ve "örgüte üye olma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istenen, MİT TIR'larının durdurulması davasında hapis cezasına çarptırılan eski Adana Jandarma Bölge Komutanı sanık Hamza Celepoğlu ise şunları söyledi: "Olay tarihinde idame amirliği görevinde değil İtalya'daydım. Olaydan üç ay önce Genelkurmay Başkanı'nın izni ile Türkiye'ye gelerek dil sınavına girdim. Sınavdan sonra tekrar İtalya'ya döndüm." Mahkeme diğer sanık savunmalarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
HDP'li Belediye Başkanı, örgüte destek verdiği için aday olmuş
21 Ocak 2021 09:20		 21 kişilik heyetle 'ittifak' hamlesi
21 Ocak 2021 08:25
FETÖ'nün 2 üst düzey sorumlusu Ankara'da yakalandı
20 Ocak 2021 19:47		 Eski Kayseri savcısına FETÖ'den hapis cezası
20 Ocak 2021 16:06
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 198'e ulaştı
20 Ocak 2021 13:57		 Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 21 şüpheli, 'etkin pişmanlık'tan yararlandı
20 Ocak 2021 13:32
Edirne'de FETÖ şüphelisi akademisyen gözaltına alındı
20 Ocak 2021 13:27		 FETÖ kozmik imama, mahrem yapısının yatak odalarını aratmış
20 Ocak 2021 13:18
İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
20 Ocak 2021 13:12		 Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ sanığı yakalandı
20 Ocak 2021 12:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:35 - AVM'de HES'i gözlük ve kiosk sorgulayacak09:20 - HDP'li Belediye Başkanı, örgüte destek verdiği için aday olmuş09:15 - 'Kovid-19'u atlatanlar da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalı'09:13 - Alt yapı çalışmalarında çıkan tarihi kalıntıların sırrı araştırılıyor09:09 - Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı09:05 - Sahipsiz kalan bir cenazenin öyküsü
09:01 - Define ararken patlama! 1 kişi ağır yaralandı08:59 - Genç doktor koronaya yenik düştü08:56 - Anne Ayşe Bülbül'den 'Eren operasyonu' teşekkürü08:38 - Yeme-içme sektöründen normalleşme için 5 teklif08:30 - 'Hrant Dink'in öldürülebileceği bilgisi verilmedi'08:25 - 21 kişilik heyetle 'ittifak' hamlesi
08:19 - Aleyna Çakır'da yeni dava gündemde08:15 - İlk milli fırkateyn denizle buluşuyor08:13 - 52 milyon HES kodu alındı08:00 - Annesi işsiz kalınca bilgisayarını iade etti, firma kayıtlardan ulaştı07:50 - 22 katlı binada doğalgaz patlaması: 1'i ağır 5 yaralı var
07:45 - Sütte ideal fiyat 5 TL olmalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Annesi işsiz kalınca bilgisayarını iade etti, firma kayıtlardan ulaştı
Üniversite karnelerinin detayları
Genç doktor koronaya yenik düştü
Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj
Ekonomi ve yargı reformu şubatta Meclis'e geliyor
22 katlı binada doğalgaz patlaması: 1'i ağır 5 yaralı var
Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı
Biden'dan, Trump yönetiminin kararlarını tersine çeviren 17 kararname
21 kişilik heyetle 'ittifak' hamlesi
Sahipsiz kalan bir cenazenin öyküsü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dermess 2
Her 7 kişiden 1'inin kalp krizi riski taşıması 2
doğduğuna pişman 4
gül yağı 1
ihtiras mı tutku mu 1
su yönetimi 2
DYK 1
Eskişehir'de fizik kurallarını hiçe sayan yol 3
Oyuncak ayı 2
akrep 6
SON İLANLAR
Manisa SYDV Personel alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sakarya Pamukova Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 5 İşçi Alacak
İzmir İzelman 4 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 17 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam