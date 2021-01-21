'Hrant Dink'in öldürülebileceği bilgisi verilmedi'
|21 Ocak 2021 08:30
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Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre: İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından hakkında 23 yıl 3 aydan 33 yıl 6 aya kadar hapis istenen dönemin Trabzon eski İl Emniyet Müdürü tutuksuz sanık Reşat Altay savunmasını yaptı. Suikaste dair kendisine bilgi verilmediğini söyleyen sanık Altay, "Erhan Tuncel'in yardımcı istihbarat elemanı olarak çalıştığını bilmiyordum. Olaydan sonra yaptığım telefon görüşmesinde Erhan Tuncel'in yardımcı istihbarat elemanı olduğunu öğrendim. O zamana kadar kimse bana Erhan Tuncel hakkında bilgi vermemiştir. Benim tarafımdan düzenlenmiş sahte ya da yok edilmiş evrak yoktur. Hrant Dink'in öldürülebileceği bilgisine önceden sahip olsaydım olayın engellenmesini sağlardım. Önlenmesi için mutlaka gerekeni yapar, failleri adaletin karşısına çıkartırdım" dedi.
'İtalya'daydım'
Hakkında "Anayasa'yı ihlal", "kasten öldürme" ve "örgüte üye olma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istenen, MİT TIR'larının durdurulması davasında hapis cezasına çarptırılan eski Adana Jandarma Bölge Komutanı sanık Hamza Celepoğlu ise şunları söyledi: "Olay tarihinde idame amirliği görevinde değil İtalya'daydım. Olaydan üç ay önce Genelkurmay Başkanı'nın izni ile Türkiye'ye gelerek dil sınavına girdim. Sınavdan sonra tekrar İtalya'ya döndüm." Mahkeme diğer sanık savunmalarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.
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