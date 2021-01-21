Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Define ararken patlama! 1 kişi ağır yaralandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 2 kişinin boş arazide define aramak için kaçak kazı yaptığı sırada patlama meydana geldi. Kaçak kazı yapanlardan biri ağır yaralanırken, diğeri gözaltına alındı.
|21 Ocak 2021 09:01
|+Aa- Yazdır
Patlama, saat 02.00 sıralarında, Caber Kamara Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 arkadaşın, arazide define aramak için kaçak kazı yaptığı sırada patlama oldu. İkiliden M.D. ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. M.D., ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisi yapıldıktan sonra da Celal Bayar Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
M.D.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenilirken, patlamadan yara almadan kurtulan ve adı açıklanmayan arkadaşı gözaltına alındı.
Patlamanın neden kaynaklandığı yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacak. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.False
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Aleyna Çakır'da yeni dava gündemde
21 Ocak 2021 08:19
|22 katlı binada doğalgaz patlaması: 1'i ağır 5 yaralı var
21 Ocak 2021 07:50
|Satmaya çalıştıkları 2 bin yıllık mozaik ile yakalandılar
20 Ocak 2021 21:45
|Tacize uğradığını iddia ettiği adamın otomobilini çizdi
20 Ocak 2021 21:41
|90 parça tarihi eser ele geçirildi
20 Ocak 2021 20:23
|Akkuyu NGS'deki planlı patlatmada evlerde oluşan hasar gideriliyor
20 Ocak 2021 18:53
|Büfeyi ateşe verdi, kaçarken polise çarptı
20 Ocak 2021 18:34
|Yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı
20 Ocak 2021 17:01
|Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına ilişkin davada mütalaa
20 Ocak 2021 16:47
|Buzlu yolda duramayan araç evin bahçesine böyle uçtu
20 Ocak 2021 16:18