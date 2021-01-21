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'Kovid-19'u atlatanlar da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalı'

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gamze Varol, Kovid-19'u atlatanların da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini ifade etti.
 21 Ocak 2021 09:15
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'Kovid-19'u atlatanlar da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalı'

Salgın sürecinde herkesin tedbirlere titizlikle uyması gerektiğinin altını çizen Varol, "Koronavirüsü geçirmek önemli ama, bu, sorunun bittiği anlamına gelmiyor. Çünkü salgın devam ediyor. Gözlemlerimize göre antikorlar 3 ay vücudumuzda oluyor. Bu 3 aydan sonra kişilerin antikor miktarları azalabilir ve yeniden hasta olabilirler. O yüzden 'Ben Kovid-19 oldum artık bana bulaşmaz.' dememek lazım. Bu kişiler de yine aynı şekilde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeli." diye konuştu.

Varol, hastalığı atlatanların temizliklerine dikkat etmez ve maske kullanmazsa sevdiklerini riske atmış olacaklarını dile getirdi.

Kovid-19'a ikinci kez yakalananların sayısının çok da az olmadığını vurgulayan Varol, "Benim gözlemlediğim ikinci kez salgına yakalananlar daha fazla virüs yükü alabiliyor. Eğer kendimizi korumazsak, maske takmazsak, 'Nasıl olsa ben geçirdim.' dersek daha fazla virüs yüküne maruz kalabileceğimiz için hastalığı ağır geçirme olasılığımız da var. Koronavirüsü bazı insanlar hafif atlatıyor, bazıları çok ağır atlatıyor. Ağır atlatanların toparlanması uzun sürüyor. Kendilerine gelmeleri 3 haftayı bulabiliyor." dedi.

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