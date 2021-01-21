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HDP'li Belediye Başkanı, örgüte destek verdiği için aday olmuş

Diyarbakır'ın Lice İlçesinin Birlik Köyünde evine gelen teröristlerle gizli toplantılar düzenleyip lojistik ihtiyaçlarını karşılayan ve bölge sorumlusu teröristlerle toplantılar düzenlediği gerekçesiyle 9 yıl hapisle cezalandırılan Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier ile ilgili mahkeme gerekçeli kararını tamamladı
 21 Ocak 2021 09:20
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HDP'li Belediye Başkanı, örgüte destek verdiği için aday olmuş

Kararda, teslim olan teröristler Ercan Tüci ile Emrah Budak'ın sanığın evinde yemek yedikleri, örgütün güvendiği bir aile olduğu, örgüte verdiği destekten dolayı HDP'den belediye başkan adayı gösterildiği ifade edildi. İşte dosyadan çarpıcı bilgiler...

Sanık Nazlier'in, PKK'nın sözde milis/işbirlikçi yapılanmasında aktif faaliyet yürüttüğü, bu hususun soruşturma ve yargılama aşamasında da aynı yönde ve birbirini doğrulayan tanık beyanlarıyla sabit olduğuna dikkat çekildi. Nazlier'in üst düzey teröristleri evinde barındırdığı ve örgütsel toplantılara bizzat katılarak ev sahipliği yaptığı, dağdaki teröristlerin gıda, yaşam malzemesi, ulaşım, lojistik, istihkam, teçhizat, keşif ve istihbarat ihtiyaçlarını istikrarlı biçimde karşıladığına vurgu yapıldı.

SIRADAN TERÖRİSTİN BİLE ALINMADIĞI TOPLANTILARA KATILDI

Kararda, Rojda Nazlier'in terör örgütünce son derece güvenilir ve kendisine özel önem atfedilen milis olduğu ve işlediği suçların terör örgütünün faaliyetleri, amacı, ideolojisi, nihai hedefi dışında bağımsız olarak düşünülemeyeceği kaydedildi. Köydeki evinin teröristler için kritik ikmal noktasında ve örgütün kamp alanına yürüme mesafesinde olduğu, üst düzey teröristlerin evde toplantı yaparken dışarıya bilgi sızmaması için örgütün kemikleşmiş kadroları dışında diğer teröristlerin bile toplantıya almazken, Nazlier'in bu toplantılara katıldığı belirtildi.

NASIL ADAY GÖSTERİLDİ?

Evinin, kış üslenmesinden çıkan teröristlerin bahar ayındaki ilk uğradığı adres olduğu, kardeşi dağda öldürüldüğü için PKK tarafından sözde değer ailesi olarak görülüp karşılığında belediye başkan adayı gösterildiği ifade edildi. Örgütün emir talimat zincirinde sabit konumda olduğu, PKK'yla organik bağ kurduğu ve savunmalarına suçtan kurtulmaya yönelik olduğu için itibar edilmeyerek 9 yıl hapisle cezalandırıldığı belirtildi.

İKİ TERÖRİST TEŞHİS ETTİ

Lice'de sözde tim komutanıyken teslim olan terörist Ercan Tüci Nazlier'le ilgili ifadesi şöyle: "Lice'den Dicle'ye gelirken bölge sorumlusu Eylül kod Murat Üçer ile evine gittik, yemek yedik. Teröristler o bölgedeki teröristleri evlerinde barındıran ve örgütü seven bir aile olduklarını aralarında konuşuyordu." Terörist Emrah Budak da Nazlier'in örgüt içinde çok güvenilir işbirlikçi olduğunu ve örgüte bağlılığı nedeniyle belediye başkanı seçildiğini söyledi.

ÖRGÜTE BAĞLILIĞI NEDENİYLE BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Nazlier'i teşhis eden gizli tanık da, "Ailecek PKK'ya verdikleri destekten dolayı HDP'den Belediye Başkanı seçildi. Ailesi örgüt tarafından çok sevilir. İki kardeşi örgüteydi. Biri bomba hazırlarken öldü.

Rojda evdeki gizli toplantılara katılırdı. Kadın teröristlerle çok yakın arkadaştı. Onların ihtiyaçlarını karşılayıp, kıyafetlerini yıkar, banyolarını yaptırırdı. Bölge sorumlusu Murat Üçer ile 5 teröristi araçla başka bir bölgeye naklini sağladı. Sanığın köydeki evi toplanma merkezi ve karargah gibi çalışırdı" dedi.
Sabah
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