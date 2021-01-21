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AVM'de HES'i gözlük ve kiosk sorgulayacak

AVM'lerde yeni dönem başlıyor. Artık girişte HES kodu, artırılmış gerçeklik gözlükleri ve kiosklarla sorgulanacak. Ziyaretçi riskli ise kiosk uyarı sesi çıkararak çevreyi ikaz edecek
 21 Ocak 2021 09:35
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AVM'de HES'i gözlük ve kiosk sorgulayacak

AVM girişlerinde denetlenen HES kodunun dijital olarak sorgulanması için yeni bir dönem başlıyor. Halen AVM girişlerinde güvenlik görevlileri tarafından sorgulanan kodlar, yakında güvenlikçilerin taktığı artırılmış gerçeklik gözlükleri ve kiosklarla otomatik olarak denetlenecek. Kovid-19 ile birlikte güvenlik sektöründe de dijitalleşmenin hız kazandığını ve teknolojiye daha fazla yatırım yaptıklarını belirten özel güvenlik şirketi Securitas'ın Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, HES kodlarının sorgulaması için de yeni yöntemler geliştirdiklerin anlattı.

GİRİŞTE TEMAS AZALTILACAK

AVM girişlerine tıpkı ateş ölçer kameralar gibi kiosklar yerleştirilmesinin gündemlerinde olduğu bilgisini veren Kösereisoğlu, bu sayede ziyaretçilerin HES kodlarını kendileri okutabileceğini ya da sisteme girebileceklerini söyledi. Uygulamanın girişlerdeki teması da azaltacağını söyleyen Kösereisoğlu, şunları anlattı: "Ziyaretçiler kioskların üzerindeki kameralara HES kodlarını okutarak giriş yapabilecek. Eğer ziyaretçi riskli ise kiosk farklı bir uyarı sesi çıkartarak çevreyi uyaracak. Kodun yazılı olarak girilmesi gerektiği durumlarda ise yine kioskun yanında elinde kablosuz klavye ile bulunan güvenlik görevlisi ziyaretçilere yardımcı olacak. Ziyaretçilerle temas etmeden söyledikleri HES kodunu sisteme girerek, işlemi tamamlayacak." Özel tasarlanan Google glass benzeri artırılmış gerçeklik gözlüklerinin de yakın zamanda devreye alınacağını anlatan Kösereisoğlu, "HES kodlarının okutularak girmenin zorunlu olduğu AVM gibi yerlerde güvenlik görevlileri bu gözlükler aracılığıyla, kodları anında okuyarak, girişlerdeki yoğunluğu önleyecek" diye konuştu. HES uygulamasında şimdiye kadar 83 birimde toplam 1 milyon 31 bin kişiyi sorguladıklarını anlatan Kösereisoğlu, şunları kaydetti: "Yaklaşık yüzde 1 oranında riskli misafir tespit edildi ve AVM'ye girmelerine izin verilmedi. Bu rakam HES uygulamasının ilk günlerinde yüzde 10 seviyesindeydi, alınan önlemlerin etkisiyle riskli misafir sayımızda ciddi bir düşüş yaşandı."

DİJİTALLEŞMEYE 16 MİLYON LİRA YATIRIM

2021 yılında dijital yatırıma 16 milyon liralık bütçe ayırdıklarını da anlatan Murat Kösereisoğlu, pandemi sonrası dönem için 2021'de ise yüzde 19 büyüme oranı ile yaklaşık 1.5 milyar liralık bir ciroya ulaşmayı hedeflediklerini anlattı.

BARIŞ SÖZAL

Sabah
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