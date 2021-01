Kars'ta tipide mahsur kalan araçlardaki 30 kişi kurtarıldı

ROKETSAN'DAN DENİZALTI SAVUNMA HARBİ ROKETİ! İSTENEN HER DERİNLİKTE PATLAYABİLİYOR Savunma sanayiinde milli silahlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. ROKETSAN tarafından geliştirilen Denizaltı Savunma Harbi Roketi düşmana adeta korku salıyor. ROKETSAN'ın görüntülerini "Denizlerin en derininden, göklerin en yükseğine vatanımızın her köşesi bizlere emanet!" ifadeleriyle paylaştığı Denizaltı Savunma Harbi Roketi, istenilen derinlikte patlayabiliyor.