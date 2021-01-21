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Kars'ta tipide mahsur kalan araçlardaki 30 kişi kurtarıldı

Kars'ta etkili olan yoğun tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan araçlardaki 30 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu evlerine ulaştırıldı.
 21 Ocak 2021 09:39
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Akdere köyü yolunda etkili olan tipi nedeniyle bir köy minibüsü yolda biriken kara saplandı. Arkasından gelen başka bir köy minibüsü, kamyonet ile 3 otomobil yolun kapanması nedeniyle ilerleyemedi.

Tipide mahsur kalan araçlardaki 30 kişi, kendi imkanlarıyla bölgeden çıkamayınca İl Özel İdaresini arayarak yardım istedi.

Bölgeye gelen karla mücadele ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yolu açıp araçları saplandıkları yerden kurtararak köye ulaşmalarını sağladı.

İl Özel İdaresinin merkez ekip şefi Murat Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman halkın yanında olduklarını ve yardımlarına koştuklarını söyledi.

Yolda kalan vatandaşlar için devletin imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayan Şeker, uzun uğraşlar sonucu köylüleri evlerine ulaştırdıklarını belirtti.

Yolda mahsur kalan vatandaşlardan Resul Karadağ da tipi nedeniyle ilerleyemediklerini anlatarak, "Allah devlete zeval vermesin, ekipler gelip bizi kurtardı. Hepsine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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