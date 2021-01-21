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Eskişehir'de kumar oynanan dernek binasındaki 29 kişiye para cezası

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de ihlal edilerek kumar oynandığı belirlenen dernek binasındaki 29 kişiye idari para cezası uygulandı.
 21 Ocak 2021 09:42
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan ekip, Hoşnudiye Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde tadilatının ardından açılışı yapılan bir dernek lokaline baskın yaptı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları tespit edilen 29 kişiye, "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na" muhalefetten toplam 122 bin 758 lira ceza verildi.

Dernek sorumlusu Gökhan M. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan" adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Polis, dernekte dijital sistemle tombala oynanması için duvara sabitleniş şekilde çok sayıda televizyon kurulduğunu belirledi.
Anadolu Ajansı
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