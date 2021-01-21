1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tipide mahsur kalan gazetecileri karla mücadele ekipleri kurtardı

MUŞ'ta, yoğun kar yağışının etkili olduğu köylerdeki yaşamı görüntülemek için bölgeye giden gazeteciler, dönüş yolunda tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yolda mahsur kaldı
 21 Ocak 2021 09:55
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

MUŞ'ta, yoğun kar yağışının etkili olduğu köylerdeki yaşamı görüntülemek için bölgeye giden gazeteciler, dönüş yolunda tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine gelen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yaptıkları çalışmayla yaklaşık 2 saatte gazetecileri kurtardı.

Kentte etkili olan kar yağışının köylere yansımasını görüntülemek için Yukarıyongalı köyüne giden gazeteciler, dönüş yolunda otomobille tipiye yakalandı. Tipi nedeniyle yol ulaşıma kapanınca gazeteci grup, kendi imkanlarıyla bölgeden ayrılmaya çalıştı. Grup başarılı olamayınca durumu İl Özel İdaresi'ne bildirdi. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, hemen harekete geçerek yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları yoğun çalışmayla gazetecilere ulaştı. Karla mücadele ekipleri, tipi nedeniyle kara saplanan otomobili kurtarmak için de bir çalışma yaptı. Gazetecilerin içinde bulunduğu otomobil, iş makineleri ve küreklerle kardan kurtarıldı. Yaklaşık 2 saatlik zorlu çalışma sonrasında gazeteciler, tipinin yoğun bir şekilde etkili olduğu bölgeden kurtarıldı. Köy yolu yeniden ulaşıma açılırken, gazetecilere dönüş yolunda İl Özel İdaresi ekipleri de eşlik etti. DHA Muş Muhabiri Muhammed Sami Maral ile beraberindeki meslektaşları, kendilerini kurtaran karla mücadele ekipleri ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'e teşekkür etti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'de son 50 yılın üçüncü en sıcak senesi 2020 oldu
21 Ocak 2021 11:23		 FETÖ, 'Şirin Baba' kod adlı sanık aracılığıyla örgüt mensuplarına para dağıtmış
21 Ocak 2021 11:20
85 yaş üstü ile eczane çalışanları aşılanmaya başlandı
21 Ocak 2021 11:12		 İzmir'de depremin ardından acil yıkılan 71 binada inşaat çalışmaları başladı
21 Ocak 2021 11:06
Kars'ta tipide mahsur kalan araçlardaki 30 kişi kurtarıldı
21 Ocak 2021 09:39		 'Kovid-19'u atlatanlar da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalı'
21 Ocak 2021 09:15
Alt yapı çalışmalarında çıkan tarihi kalıntıların sırrı araştırılıyor
21 Ocak 2021 09:13		 Sahipsiz kalan bir cenazenin öyküsü
21 Ocak 2021 09:05
Genç doktor koronaya yenik düştü
21 Ocak 2021 08:59		 Anne Ayşe Bülbül'den 'Eren operasyonu' teşekkürü
21 Ocak 2021 08:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:23 - Türkiye'de son 50 yılın üçüncü en sıcak senesi 2020 oldu11:20 - FETÖ, 'Şirin Baba' kod adlı sanık aracılığıyla örgüt mensuplarına para dağıtmış11:15 - Öğrenciler yarıyıl tatiline yarın başlayacak11:12 - 85 yaş üstü ile eczane çalışanları aşılanmaya başlandı11:08 - Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde 8 kadın mükellef yer aldı11:07 - LPG'li araç sahiplerine 'tankları 10 yılda değiştirme' uyarısı
11:06 - İzmir'de depremin ardından acil yıkılan 71 binada inşaat çalışmaları başladı11:05 - Türkiye'ye yatırım yapan akıllı telefon şirketleri üretim için gün sayıyor11:02 - Gram altın 444 lira seviyelerinde10:49 - Karne hediyesi Kitapseç'ten alınır10:39 - Tarım Bakanlığı'na, KPSS 2020/7 ile 1067 kadroya yeniden yerleştirme yapılacak10:35 - Harp ve vazife malullerinin 2020 yılı ek ödemeleri yarın yapılacak
10:32 - Adalet Bakanı: Görevim süresince o cübbeyi giymedim ve giymeyeceğim!10:31 - Tel Rıfat Bölgesinden 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi10:27 - Borsa güne yükselişle başladı10:21 - Bir üniversite 'Afrika Dili ve Edebiyatı Bölümü' açılması için YÖK'e başvurdu10:09 - Tarımda 'yüksek ziraat mühendisliğine' yeniden dönülüyor
10:09 - Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda tercihler alınacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Annesi işsiz kalınca bilgisayarını iade etti, firma kayıtlardan ulaştı
Tarım Bakanlığı'na, KPSS 2020/7 ile 1067 kadroya yeniden yerleştirme yapılacak
Genç doktor koronaya yenik düştü
Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj
Üniversite karnelerinin detayları
Erdoğan, Milli Görüş'ün önemli ismini daha ziyaret etti
Adalet Bakanı: Görevim süresince o cübbeyi giymedim ve giymeyeceğim!
Tarımda 'yüksek ziraat mühendisliğine' yeniden dönülüyor
Ekonomi ve yargı reformu şubatta Meclis'e geliyor
Sahipsiz kalan bir cenazenin öyküsü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sözlük kullanma kılavuzu 5
internetsiz bir hayat 4
didim 3
atalarımız ne demiş 1
sebepsiz zenginleşme 9
salça 3
sevgililer gününü sözlükte geçiren yazar 1
ihtiras mı tutku mu 1
son kullanma tarihi 7
diagonal yaya geçidi 1
SON İLANLAR
Manisa SYDV Personel alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sakarya Pamukova Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 5 İşçi Alacak
İzmir İzelman 4 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 17 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam