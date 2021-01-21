Tipide mahsur kalan gazetecileri karla mücadele ekipleri kurtardı
|21 Ocak 2021 09:55
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MUŞ'ta, yoğun kar yağışının etkili olduğu köylerdeki yaşamı görüntülemek için bölgeye giden gazeteciler, dönüş yolunda tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine gelen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yaptıkları çalışmayla yaklaşık 2 saatte gazetecileri kurtardı.
Kentte etkili olan kar yağışının köylere yansımasını görüntülemek için Yukarıyongalı köyüne giden gazeteciler, dönüş yolunda otomobille tipiye yakalandı. Tipi nedeniyle yol ulaşıma kapanınca gazeteci grup, kendi imkanlarıyla bölgeden ayrılmaya çalıştı. Grup başarılı olamayınca durumu İl Özel İdaresi'ne bildirdi. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, hemen harekete geçerek yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları yoğun çalışmayla gazetecilere ulaştı. Karla mücadele ekipleri, tipi nedeniyle kara saplanan otomobili kurtarmak için de bir çalışma yaptı. Gazetecilerin içinde bulunduğu otomobil, iş makineleri ve küreklerle kardan kurtarıldı. Yaklaşık 2 saatlik zorlu çalışma sonrasında gazeteciler, tipinin yoğun bir şekilde etkili olduğu bölgeden kurtarıldı. Köy yolu yeniden ulaşıma açılırken, gazetecilere dönüş yolunda İl Özel İdaresi ekipleri de eşlik etti. DHA Muş Muhabiri Muhammed Sami Maral ile beraberindeki meslektaşları, kendilerini kurtaran karla mücadele ekipleri ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'e teşekkür etti.
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