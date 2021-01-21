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Tarımda 'yüksek ziraat mühendisliğine' yeniden dönülüyor

Eskiden var olan ve sonradan kaldırılan 'yüksek ziraat mühendisliklerine yeniden dönülecek. TBMM'de konunun uzmanı olan milletvekilleri, Tarım Bakanlığı'nın da desteğiyle yasa çalışması başlattı. Diğer bir çalışma da veterinerlikte uzmanlık eğitimine ilişkin olacak.
 21 Ocak 2021 10:09
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Tarımda 'yüksek ziraat mühendisliğine' yeniden dönülüyor

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre;

Pandemi dönemi, tarımsal üretim ve hayvancılığın kalitesi konusunda yeni adımlar atılmasını zorunlu kıldı. Üretimde uzman kadroların kullanılmasını sağlayacak birçok proje hızlandırıldı.

Koronavirüs aşı çalışmalarına büyük katkı sağlayan veterinerler ile ziraat mühendisleri konusunda ertelenen iki adım atılıyor. Hem uzman veterinerlik, hem de yüksek ziraat mühendisliği için yasal düzenleme yapılıyor.

YÜKSEK ZİRAATCİLER

Edinilen bilgiye göre, ziraat mühendisliğinde uzmanlık eğitiminin başlaması için yasal alt yapı çalışmaları başladı. Eskiden var olan ve sonradan kaldırılan 'Yüksek Ziraat Mühendisliklerine' yeniden dönülecek. Tarım alanlarının korunması, gıdaya olan artan ihtiyaç, tarımsal çeşitlililik, doğru üretim, toprak kalitesinin korunması, ürün kalitesi, ilaçlama, hormon kullanımı gibi birbirinden önemli konularda, uzmanlaşmış zirat mühendislerine ihtiyaç olduğu belirtildi. TBMM'de konunun uzmanı olan milletvekilleri, Tarım Bakanlığı'nın da desteğiyle yasa çalışması başlattı.

UZMANLAŞMA DÖNEMİ

Diğer düzenleme ile ilgili çalışmalar ise veterinerlikte uzmanlık eğitimine ilişkin olacak. 1980 darbesinden sonra kaldırılan veterinerlikte uzmanlık eğitimine yeniden dönülüyor. 2018'de yönetmelik çıkarılmış olmasına rağmen, henüz uygulamaya başlanmadı. Yönetmelikle oluşturulan Uzmanlık Eğitimi Kurulu hangi alanlarda uzmanlık yapılacağı, uzmanlık eğitiminin nerede olacağına ilişkin kriterleri bu yıl içerisinde açıklayacak. Merkez olarak Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi düşünülüyor. Koronavirüs aşı çalışmalarında aktif olarak görev alan veterinerlerin, başta viralog, biyolog, ürolog olmak üzere, ortopedi gibi branşlarda uzmanlık eğitimi için sınava girmeleri gerekecek.

PANDEMİ ETKİSİ

Türkiye'de halen farklı sektörlerde görev yapan 40 bin veterinerin bu olanaktan nasıl yararlanacağı da ayrıca belirlenecek. Kamudaki veterinerler, uzmanlık eğitim süresince izinli sayılacak. Serbest veterinerler kendi olanaklarıyla uzmanlık eğitimi yapabilecek. Ancak, YÖK'ün sağlayacağı burslardan herkes yararlanacak. Uzmanlar, özellikle pandemi döneminde yaşananların, yerli tarıma ve hayvancılığa olan ihtiyacı gösterdiğini, bunun da çalışmaları hızlandırıldığını dile getirdi.
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