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Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda tercihler alınacak

ÖSYM'den Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihlerin alınması hakkında duyuru
 21 Ocak 2021 10:09
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Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda tercihler alınacak

2020-EUS: Tercihlerinin Alınması

2020-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) tercih işlemleri, 21-26 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemi 26 Ocak 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 21 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Yerleştirme işleminde, 2020-EUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-EUS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Başvuru Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri

Tercih Kılavuzu ve Tablo


Memurlar.Net
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