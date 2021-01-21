Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda tercihler alınacak
|21 Ocak 2021 10:09
|+Aa- Yazdır
2020-EUS: Tercihlerinin Alınması
2020-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) tercih işlemleri, 21-26 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Tercih işlemi 26 Ocak 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 21 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.
Yerleştirme işleminde, 2020-EUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-EUS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Başvuru
Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|4 sınav için 'sınav merkezi tercihi' güncellemesi
20 Ocak 2021 16:28
|DGS Temmuz'da yapılacak
18 Ocak 2021 16:58
|Ertelenen ALES/2, YÖKDİL/2, MBSTS ve KPSS DHBT sınav tarihleri netleşti
18 Ocak 2021 16:35
|TUS 2. Dönem tercihlerinin alınması duyurusu
15 Ocak 2021 10:05
|2020 EKPSS'de, branş bazında sıralamalar açıklandı
31 Aralık 2020 14:16
|ÖSYM sınavları için 3 milyonu aşkın aday fotoğrafını dijital ortama taşıdı
31 Aralık 2020 11:27
|ÖSYM, 2020 DGS Değerlendirme Raporu yayımlandı
28 Aralık 2020 14:32
|2020-KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralamalar yayımlandı
25 Aralık 2020 11:32
|2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık sınavı cevap kağıtları erişime açıldı
25 Aralık 2020 11:24
|2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık sınav sonuçları açıklandı
25 Aralık 2020 11:01