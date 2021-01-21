Borsa güne yükselişle başladı
|21 Ocak 2021 10:27
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 değer kazanarak 1.578,03 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,68 puan ve yüzde 0,55 artarak 1.578,03 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,30 ve holding endeksi yüzde 0,52 yükseliş kaydetti. Açılışta tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 2,09 turizm oldu.
Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kazanarak 1.569,35 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Analistler, ABD'de Joe Biden'ın başkanlık görevine başlamasının ardından mali teşvik paketlerine ilişkin gidişatın hızlanacağı beklentisi ve dün ABD'de beklentilerden iyi gelen 4. çeyrek bilançolarının etkisiyle küresel piyasalarda alıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktaran analistler, iki bankanın da politika faizinde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini bildirdi.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, TCMB'nin politika faizini sabit bırakacağını tahmin ediyor. Ankete katılan 34 ekonomistin 2'si 50 baz puan, 4'ü 100 baz puan artış beklerken, 28 ekonomist değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilmişti.
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