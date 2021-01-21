1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tel Rıfat Bölgesinden 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
 21 Ocak 2021 10:31
+Aa- Yazdır
Tel Rıfat Bölgesinden 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine yönelik ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın karşılık vermesiyle etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
HDP'li Belediye Başkanı, örgüte destek verdiği için aday olmuş
21 Ocak 2021 09:20		 'Hrant Dink'in öldürülebileceği bilgisi verilmedi'
21 Ocak 2021 08:30
21 kişilik heyetle 'ittifak' hamlesi
21 Ocak 2021 08:25		 FETÖ'nün 2 üst düzey sorumlusu Ankara'da yakalandı
20 Ocak 2021 19:47
Eski Kayseri savcısına FETÖ'den hapis cezası
20 Ocak 2021 16:06		 İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 198'e ulaştı
20 Ocak 2021 13:57
Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 21 şüpheli, 'etkin pişmanlık'tan yararlandı
20 Ocak 2021 13:32		 Edirne'de FETÖ şüphelisi akademisyen gözaltına alındı
20 Ocak 2021 13:27
FETÖ kozmik imama, mahrem yapısının yatak odalarını aratmış
20 Ocak 2021 13:18		 İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
20 Ocak 2021 13:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:23 - Türkiye'de son 50 yılın üçüncü en sıcak senesi 2020 oldu11:20 - FETÖ, 'Şirin Baba' kod adlı sanık aracılığıyla örgüt mensuplarına para dağıtmış11:15 - Öğrenciler yarıyıl tatiline yarın başlayacak11:12 - 85 yaş üstü ile eczane çalışanları aşılanmaya başlandı11:08 - Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde 8 kadın mükellef yer aldı11:07 - LPG'li araç sahiplerine 'tankları 10 yılda değiştirme' uyarısı
11:06 - İzmir'de depremin ardından acil yıkılan 71 binada inşaat çalışmaları başladı11:05 - Türkiye'ye yatırım yapan akıllı telefon şirketleri üretim için gün sayıyor11:02 - Gram altın 444 lira seviyelerinde10:49 - Karne hediyesi Kitapseç'ten alınır10:39 - Tarım Bakanlığı'na, KPSS 2020/7 ile 1067 kadroya yeniden yerleştirme yapılacak10:35 - Harp ve vazife malullerinin 2020 yılı ek ödemeleri yarın yapılacak
10:32 - Adalet Bakanı: Görevim süresince o cübbeyi giymedim ve giymeyeceğim!10:31 - Tel Rıfat Bölgesinden 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi10:27 - Borsa güne yükselişle başladı10:21 - Bir üniversite 'Afrika Dili ve Edebiyatı Bölümü' açılması için YÖK'e başvurdu10:09 - Tarımda 'yüksek ziraat mühendisliğine' yeniden dönülüyor
10:09 - Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda tercihler alınacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Annesi işsiz kalınca bilgisayarını iade etti, firma kayıtlardan ulaştı
Tarım Bakanlığı'na, KPSS 2020/7 ile 1067 kadroya yeniden yerleştirme yapılacak
Genç doktor koronaya yenik düştü
Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj
Üniversite karnelerinin detayları
Erdoğan, Milli Görüş'ün önemli ismini daha ziyaret etti
Adalet Bakanı: Görevim süresince o cübbeyi giymedim ve giymeyeceğim!
Tarımda 'yüksek ziraat mühendisliğine' yeniden dönülüyor
Ekonomi ve yargı reformu şubatta Meclis'e geliyor
Sahipsiz kalan bir cenazenin öyküsü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
koronanın bize öğrettikleri 2
boku yiyen kepçesini yanında taşır 2
şişman doğmak 1
mavi mor yeşil 1
Menemen yemeği 5
Köpek gibi aşı olacaksınız 4
Sözlük yazarı olmuşum 16
bilinen en büyük elmas 2
işletmek 2
salça 3
SON İLANLAR
Manisa SYDV Personel alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sakarya Pamukova Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 5 İşçi Alacak
İzmir İzelman 4 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 17 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam