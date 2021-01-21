Tel Rıfat Bölgesinden 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
|21 Ocak 2021 10:31
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Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine yönelik ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın karşılık vermesiyle etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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