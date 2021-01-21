Adalet Bakanı: Görevim süresince o cübbeyi giymedim ve giymeyeceğim!
Adalet Bakanı Gül: "Adalet Bakanının hakim, savcı cübbesi yoktur, görevim süresince o cübbeyi giymedim ve giymeyeceğim."
|21 Ocak 2021 10:32
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevinde düzenlenen "5. Yılında İstinaf Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.
Adalet Bakanı Gül: "Adalet Bakanının hakim, savcı cübbesi yoktur, görevim süresince o cübbeyi giymedim ve giymeyeceğim."
Adalet Bakanı Gül: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde reformları her alanda yapmayı sürdüreceğiz. Çünkü insan ve onuru her şeyin başındadır."
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