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85 yaş üstü ile eczane çalışanları aşılanmaya başlandı

Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmalarının 8'inci gününde 1 milyon 56 bin 392 kişi CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı- Planlamaya göre 85 yaş üzerindeki vatandaşlara da bugünden itibaren evlerinde aşı uygulanacak-
 21 Ocak 2021 11:12
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85 yaş üstü ile eczane çalışanları aşılanmaya başlandı

- Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde bugün 85 yaş üzerindekiler ile eczane çalışanları için aşılama uygulaması hayata geçirildi.

Türkiye'ye 30 Aralık'ta getirilen CoronaVac aşılarının 3 milyon dozluk ilk partisinin depolanma, dağıtım ve uygulama süreçleri sorunsuz ilerledi.

Sağlık Bakanlığınca, aşı programındaki hedef gruplara göre aşı uygulaması ile uyumlu olarak tedarik ve lojistik planlaması yapıldı.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları, ilk olarak sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde başlatıldı. Aşı programının birinci aşamasında 980 binden fazla sağlık çalışanına aşı yapıldı.

Önceki gün huzurevlerinde ve bakım evlerinde kalanlar ile 90 yaş üzerindeki vatandaşların aşılamasıyla birinci aşamanın ikinci adımı hayata geçirildi. 90 yaş üzerindeki vatandaşlar için sağlık ekipleri evlerine giderek aşı uygulamasını gerçekleştirdi. 90 yaş ve üstü aşılama kapsamında Ankara'da 11 bin 942, Türkiye genelinde 198 bin kişi bulunuyor. Son 6 ayda Kovid-19 geçirenlere aşı uygulanmıyor.

İkinci doz aşılama ise 28 gün sonra yapılacak. Bu gruptaki aşılamanın hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

- 85 yaş üzerindeki vatandaşlara da aşı evlerinde yapılacak

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısındaki değerlendirmeyle bugünden itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşılanmaya başlayacak.

Evlere aşı için giden ekipte hekim ve uzman sağlık personeli tam teçhizatlı olarak hazır bulunacak.

Türkiye'de aşılama sürecinin 8'inci gününde bugün saat 09.35 itibarıyla 1 milyon 56 bin 392 kişi CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı. İkinci doz aşı ise 28 gün sonra yapılacak.

- Eczane ve ecza deposu çalışanları da aşılanacak

Öte yandan bugün, eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinin aşılanmasına da başlanacak.

Kovid-19 Aşılama Programı'na dahil edilmek üzere Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından ilaç ve eczacılık hizmetinin sunulmasında görev alanlar, 15 Ocak'ta Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanlığına bildirildi.

Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerin yapılmasının ardından, Birlik tarafından iletilen sorumlu müdür (depo ve eczane), ikinci eczacı, yardımcı eczacılar, eczane çalışanları, hastane dışında çalışan kamu eczacıları, Bölge Eczacı Odası çalışanları, Türk Eczacıları Birliği ve Yurt dışından İlaç Temin Birimi personeli, eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencileri için sisteme giriş işlemleri Bakanlık tarafından gerçekleştirildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından aşılama işlemlerine bugün itibarıyla başlanacak ve 15 gün boyunca Kovid-19 aşısı yaptırılabilecek.

- Aşılama süreci belirlenen takvime göre devam edecek

Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak.

Belirlenen takvime göre, birinci aşamasının A grubunda sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf gibi tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) bulunuyor.

Birinci aşamanın B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler yer alıyor.

İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor.

Bu sektörler şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."

Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler, üçüncü aşamada ise öncelikle kronik hastalığı olan kişilere aşı yapılacak.

Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

Üçüncü aşamada son olarak diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak.

Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

- Aşılama için randevu alınacak

Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın ikinci doz randevusunu da oluşturacak, bu randevunun bilgileri de kısa mesajla iletilecek.

Aşı uygulaması için vatandaşlar, MHRS ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını değiştirilebilecek.
Anadolu Ajansı
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