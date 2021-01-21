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Öğrenciler yarıyıl tatiline yarın başlayacak

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yürütülen uzaktan eğitim yarın sona erecek- İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açılacak, lise öğrencileri ise okullarda yüz yüze sınavlar tamamlanamadığından yarıyıl tatiline ilk kez karne almadan girecek- Salgının seyrine göre ikinci dönemin 15 Şubat'ta yüz yüze başlatılması hedefleniyor
 21 Ocak 2021 11:15
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Öğrenciler yarıyıl tatiline yarın başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı sınıf uygulamaları, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla yürütülen uzaktan eğitim yarın sona erecek ve yaklaşık 18 milyon öğrenci 3 hafta sürecek yarıyıl tatiline başlayacak.

Bakanlık tarafından yeni eğitim öğretim dönemi, Kovid-19 salgınıyla tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatıldı.

Yüz yüze eğitim birinci aşamada, ana sınıfları ve birinci sınıflar için 21 Eylül'de başlatıldı. İkinci aşamada, 12 Ekim'den itibaren ilkokullar, köy okulları, 8 ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocuklar, üçüncü aşamada ise 2 Kasım Pazartesi itibarıyla 5 ve lise 9. sınıflarda yüz yüze eğitime geçildi.

Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım Pazartesi başladı ve 20 Kasım Cuma sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatilinin ardından 23 Kasım'dan itibaren uzaktan eğitim başlatıldı. Bu süreçte eğitim öğretim, ana noktaları TRT EBA kanalları olmak üzere canlı sınıf uygulamaları, EBA ile basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla yürütüldü.

Uzaktan eğitim yarın ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin elektronik karnelerinin erişime açılmasıyla son bulacak.

- Karne notları, derse katılım puanıyla belirlenecek

İlkokullarda ve ortaokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, kanaat notu olarak bilinen derse katılım puanıyla belirlenecek. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflara, "iyi", "çok iyi" ve "geliştirilebilir" şeklinde, 4. sınıflar ile ortaokullara ise 100 üzerinden karne notu verilecek.

4. sınıflar ile ortaokullarda birinci dönemde yapılan yüz yüze sınavlar dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyecek. Ancak isteyen veliler, okul müdürlüklerine başvurarak sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.

Lise öğrencileri ise okullarda yüz yüze sınavlar tamamlanamadığından yarıyıl tatiline ilk kez karne almadan girecek. Liselilerin birinci döneme ilişkin sınavları, salgının seyri göz önünde bulundurularak 15 Şubat'tan sonra yapılacak. Birinci dönemine ilişkin karne notları, sınavların tamamlanmasından sonra verileceğinden karne basımı ve dağıtımı yapılmayacak.

Daha önce 12-16 Nisan'da yapılması planlanan ikinci ara tatil, yarıyıl tatiline eklenerek 8 Şubat-12 Şubat'ta uygulanacak.

Böylece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat 2021 Pazartesi başlayacak.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınav ve 26-27 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi sınavların içeriğinde değişiklik olmayacak, öğrenciler tüm müfredattan sorumlu tutulacak.

Bakanlık ayrıca şubat ve mart aylarındaki açık öğretim okulları sınavlarını çevrim içi ortamda gerçekleştirecek.

- Sınav hazırlık gruplarına yönelik kurslarda yüz yüze eğitim yapılacak

Öte yandan, 8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki takviye kurslarında ve 12. sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak.

Anadolu Ajansı
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