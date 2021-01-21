1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ, 'Şirin Baba' kod adlı sanık aracılığıyla örgüt mensuplarına para dağıtmış

Gaziantep'te FETÖ'nün örgüt tabanının dağılmasını engellemek için tutuklu mensuplarının ailelerine maddi yardımda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi- İddianamede FETÖ'nün örgüt üyeliğinden tutuklu mensuplarının ailelerine "Şirin Baba" kod adlı sanık aracılığıyla para dağıttığına ilişkin tespitler yer aldı
 21 Ocak 2021 11:20
+Aa- Yazdır
FETÖ, 'Şirin Baba' kod adlı sanık aracılığıyla örgüt mensuplarına para dağıtmış

- Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden tutuklu örgüt mensuplarının ailelerine maddi yardımda bulundukları gerekçesiyle yakalanan 8 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, paraların "Şirin baba" kod adlı sanık aracılığıyla dağıtıldığı belirtildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün kentteki finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 8 sanık hakkında hazırlanan 134 sayfalık iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan örgüt mensuplarının kentteki yakınlarına örgütün sözde üst düzey yöneticileri tarafından gönderilen paraların dağıtıldığı ifade edilen iddianamede, böylelikle örgütün yeniden yapılanmasının sağlanması ve örgütten kopmaların önlenmesinin amaçlandığı bildirildi.

Tutuklu sanık Yusuf Ö'nün ByLock kullanıcısı olduğu ve örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan çok sayıda derneğe üyeliğinin bulunduğu belirtilen iddianamede, sanığın "Şirin Baba" kod adını kullandığı ve paraların dağıtılmasından sorumlu olduğu kaydedildi.

- Örgütün finans ve yardım yapılanması deşifre edildi

İddianamede, örgütün finans ve yardım yapılanmasının deşifre edildiği, bu yapılanmanın ihraç edilmiş örgüt mensupları veya ailelerine para yardımı ve iş imkanı sağladığı, örgüt mensubu oldukları gerekçesiyle yakalama emri bulunan şüphelilere saklanmaları için güvenli barınma yerleri temin ettiği, bu süreçte gıda ve iaşeleri karşılanan kişilerin örgütten kopmalarını engellemeye çalıştığına ilişkin tespitler yer aldı.

- Örgüt tabanında tepki sesleri

FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ile örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyonların yanı sıra örgütün finans ayağına da darbe vurulmasının ardından örgüt üyelerinin ekonomik açıdan zorluk çektiğine işaret edilen iddianamede, "Şahıslara örgüt tarafından yapılan para yardımının azaltılması/kesilmesinin örgütün maddi açıdan zayıfladığı, bu durumun da örgüt tabanında yer alan kitlenin örgütsel manada moral ve motivasyonunun düşmesine ve örgüte tepki göstermelerine yol açtığı değerlendirilmektedir." ifadesi yer aldı.

- Para trafiği sanık ifadesinde

İddianamede ifadelerine yer verilen sanık B.Ö, FETÖ'ye yönelik soruşturmada tutuklandığını, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında "ev hapsi" ile tahliye edildiğini, bu süreçte Yusuf Ö'nün kendisiyle irtibat kurduğunu kaydetti.

Yusuf Ö. ile diğer örgüt mensuplarının yakınlarıyla para alışverişinde aracı olduğunu itiraf eden B.Ö, "O süreçle birlikte FETÖ'den tutuklu şahısların ailelerine örgütsel anlamda maddi yardımda bulunma işinde aracılık yapmaya başladım. Hatırladığım kadarıyla 2018 yılının Aralık ayından itibaren 'Şirin Baba' kod isimli Yusuf Ö. tarafından bana gönderilen paraları bana isimleri verilmiş olan şahıslara vermeye başladım." ifadelerini kullandı.

F.Y'nin İstanbul'dan Gaziantep'teki yapılanmayı yönlendirdiğini anlatan B.Ö, şunları kaydetti:

"F.Y, 2019 yılının Şubat ayında tekrar beni arayarak 30 bin dolar daha göndereceğini ve bu parayı 'Şirin Baba' kod adlı Yusuf Ö'ye vermem gerektiğini söyledi ancak kendi hesabıma göndermesinin riskli olduğunu, bu nedenle başka birinin hesabını vermem gerektiğini söyledi. Ben de bunun üzerine K.G. isimli şahsın hesabını verdim. K.G, hesabından parayı çekti ve bana verdi. Ben de bu parayı Yusuf Ö'ye teslim ettim. Bu paranın nereye ne amaçlı olarak kullanıldığını bilmiyorum. O dönem örgüt yapılanması içinde Yusuf Ö. bana tutuklu ailelerden sorumlu kişi olduğunu söylemişti."

Gaziantep'te 7 Şubat 2020'de örgütün finans ve yardım yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmış, Yusuf. Ö. tutuklanmış, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'de son 50 yılın üçüncü en sıcak senesi 2020 oldu
21 Ocak 2021 11:23		 85 yaş üstü ile eczane çalışanları aşılanmaya başlandı
21 Ocak 2021 11:12
İzmir'de depremin ardından acil yıkılan 71 binada inşaat çalışmaları başladı
21 Ocak 2021 11:06		 Tipide mahsur kalan gazetecileri karla mücadele ekipleri kurtardı
21 Ocak 2021 09:55
Kars'ta tipide mahsur kalan araçlardaki 30 kişi kurtarıldı
21 Ocak 2021 09:39		 'Kovid-19'u atlatanlar da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalı'
21 Ocak 2021 09:15
Alt yapı çalışmalarında çıkan tarihi kalıntıların sırrı araştırılıyor
21 Ocak 2021 09:13		 Sahipsiz kalan bir cenazenin öyküsü
21 Ocak 2021 09:05
Genç doktor koronaya yenik düştü
21 Ocak 2021 08:59		 Anne Ayşe Bülbül'den 'Eren operasyonu' teşekkürü
21 Ocak 2021 08:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:23 - Türkiye'de son 50 yılın üçüncü en sıcak senesi 2020 oldu11:20 - FETÖ, 'Şirin Baba' kod adlı sanık aracılığıyla örgüt mensuplarına para dağıtmış11:15 - Öğrenciler yarıyıl tatiline yarın başlayacak11:12 - 85 yaş üstü ile eczane çalışanları aşılanmaya başlandı11:08 - Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde 8 kadın mükellef yer aldı11:07 - LPG'li araç sahiplerine 'tankları 10 yılda değiştirme' uyarısı
11:06 - İzmir'de depremin ardından acil yıkılan 71 binada inşaat çalışmaları başladı11:05 - Türkiye'ye yatırım yapan akıllı telefon şirketleri üretim için gün sayıyor11:02 - Gram altın 444 lira seviyelerinde10:49 - Karne hediyesi Kitapseç'ten alınır10:39 - Tarım Bakanlığı'na, KPSS 2020/7 ile 1067 kadroya yeniden yerleştirme yapılacak10:35 - Harp ve vazife malullerinin 2020 yılı ek ödemeleri yarın yapılacak
10:32 - Adalet Bakanı: Görevim süresince o cübbeyi giymedim ve giymeyeceğim!10:31 - Tel Rıfat Bölgesinden 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi10:27 - Borsa güne yükselişle başladı10:21 - Bir üniversite 'Afrika Dili ve Edebiyatı Bölümü' açılması için YÖK'e başvurdu10:09 - Tarımda 'yüksek ziraat mühendisliğine' yeniden dönülüyor
10:09 - Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda tercihler alınacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Annesi işsiz kalınca bilgisayarını iade etti, firma kayıtlardan ulaştı
Tarım Bakanlığı'na, KPSS 2020/7 ile 1067 kadroya yeniden yerleştirme yapılacak
Genç doktor koronaya yenik düştü
Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj
Üniversite karnelerinin detayları
Erdoğan, Milli Görüş'ün önemli ismini daha ziyaret etti
Adalet Bakanı: Görevim süresince o cübbeyi giymedim ve giymeyeceğim!
Tarımda 'yüksek ziraat mühendisliğine' yeniden dönülüyor
Ekonomi ve yargı reformu şubatta Meclis'e geliyor
Sahipsiz kalan bir cenazenin öyküsü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sebepsiz zenginleşme 9
Çok istenilen bir şeyin olmaması 6
nato kafa nato mermer 2
Sözlük yazarları gazete çıkartsa 3
whatsapp dedikoduları 3
akrep 6
dikiş makinesi 3
shanti 1
ibrik 2
ekmek ve peynir türevlerini seven insan 3
SON İLANLAR
Manisa SYDV Personel alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sakarya Pamukova Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 5 İşçi Alacak
İzmir İzelman 4 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 17 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam