Darbeye teşebbüsten yargılanan eski Tuğgeneral beraat etti
|21 Ocak 2021 11:27
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı tuğgeneral Özkan Edip Akgülay hakkında beraat kararı verildi.
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüler karar duruşmasında, tutuksuz sanık Akgülay ve avukatı hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Akgülay'ın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Üzerine isnat edilen suçlamaları reddeden sanık Akgülay, beraatini istedi.
Mahkeme, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından Akgülay'ın beraatini kararlaştırdı.
İddianamede, eski Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.
ÖZKAN EDİP AKGÜLAY KİMDİR?
TSK'nın tüm savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yaparken sürpriz şekilde emekliliğini isteyen Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay'ın 26 Ocak'ta gözaltına alındığı ortaya çıktı. Akgülay'ın, FETÖ'nün TSK'daki mahrem üyelerinin haberleşmek için kullandığı ankesörlü telefonlarla irtibatı tespit edildi. Akgülay, 15 Temmuz'da Diyarbakır'da görev yaparken darbecilerin kullandığı 6 uçağın Ankara'ya uçmasına göz yummakla suçlanıyordu. Diyarbakır Başsavcılığı'nın hakkında yakalama kararı verdiği Akgülay Eskişehir'de gözaltına alındı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bütün savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yaparken sürpriz bir şekilde emekliliğini isteyen Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM) Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay'ın gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, BHHM Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay'ın, FETÖ'nün TSK'daki mahrem üyeleriyle haberleşmek için ankesörlü telefonlarla ardışık irtibat sağladığı tespit edildi. Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Eskişehir'de 26 Ocak'ta gözaltına alındı. Diyarbakır'a getirilen Tuğgeneral Akgülay, İl Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.
2017'de Tuğgeneralliğe, Yüksek Askeri Şüra'da ise Eskişehir BHHM Komutanlığına terfi ettirilen Akgülay'ın, kısa süre önce istifasını sunup, emekliliğini istediği belirtildi.
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