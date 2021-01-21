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Üvey dedesini silahla öldürdüğü öne sürülen 15 yaşındaki zanlı yakalandı
İzmir'in Konak ilçesinde üvey dedesini silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen 15 yaşındaki şüpheli yakalandı.
|21 Ocak 2021 11:55
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Fatih Mahallesi 405 Sokak'ta Mustafa Kaya (49), eşiyle sokakta yürüdüğü sırada silahla vuruldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
- Üvey torun gözaltına alındı
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri, katil zanlısı S.K'yi (15) gözaltına aldı.
Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen S.K'nin, Kaya'nın eşinin ilk evliliğinden kızının çocuğu olduğu, cinayeti "ailevi sorunlar" nedeniyle işlediği öne sürüldü.
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