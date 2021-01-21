İlk yüz nakli yapılan hasta naklin 9. yılında doktorlarıyla buluştu
|21 Ocak 2021 11:58
|+Aa- Yazdır
Türkiye'de yüz nakli yapılan ilk hasta olan Uğur Acar, naklin dokuzuncu yılında operasyonu gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile bir araya geldi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 21 Ocak 2012'de gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla yeni bir hayata "merhaba" diyen Uğur Acar, Rektör Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan'ı ziyaret etti.
Rektör Özkan, dokuz yılın hızlı ve güzel geçtiğini belirterek, "Uğur Acar'ın şu an ki durumu gayet iyi. Kendisine iyi bakıyor. Önemli olan bu tür hastaların çok dikkatli ve özenli hareket etmeleri. Uğur, Akdeniz Üniversitesinde çalışıyor. Bu sayede Uğur'un yüzünü de özel hayatını da çok yakından takip edebiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Uğur'a daha nice sağlıklı on yıllar diliyorum. İnşallah yüzüyle istediği gibi güzel bir hayat geçirir." ifadelerini kullandı.
Özkan, yüz, kol ve rahim nakli gibi ameliyatların hayat kalitesini artıran çok komplike operasyonlar olduğu için her gün yapılmadığına dikkati çekti.
Yüz naklinden ziyade kol nakli bekleyen hasta sayısının çok olduğunu aktaran Özkan, şunları kaydetti:
"Özellikle donör sayısına göre bekleyen hasta sayımız çok fazla. İnsanlar yakınlarında olmadan bunun önemini ve zorluklarını kavrayamıyor. Bu nakiller hem kişinin hem de çevresindeki insanların hayat kalitesini oldukça artıran ve onları manevi anlamda hayata bağlayan ameliyatlar. İnşallah insanların organlarını, uzuvlarını, yüzlerini bağışlamasıyla yavaş yavaş bazı insanların hayatları değişecek."
Prof. Dr. Ömer Özkan ise Uğur Acar ile dokuz yıl önce bir serüvene başladıklarını anlattı.
- Acar: "Burada olmam tedavim için önemliydi"
Uğur Acar ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Rektörlükte çalıştığının altını çizerek, şöyle konuştu:
"Burada olmam tedavim için önemliydi. Hocalarıma ve doktorlarıma yakın olmam benim için bir şans. Şu anda yüz nakli olduğum için ve Akdeniz Üniversitesinin bir mensubu olduğum için çok mutluyum."
Ziyarette, yüz naklinin dokuzuncu yılı anısına pasta kesildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bingöl, Siirt ve Şırnak'ta 79 köy ile ulaşım sağlanamıyor
21 Ocak 2021 12:46
|Bilim Kurulu Üyesi'nden 'yarıyıl tatili' uyarısı
21 Ocak 2021 11:37
|Polisler denetim sırasında doğum günü olduğunu öğrendi, sürpriz yaptı
21 Ocak 2021 11:25
|Türkiye'de son 50 yılın üçüncü en sıcak senesi 2020 oldu
21 Ocak 2021 11:23
|FETÖ, 'Şirin Baba' kod adlı sanık aracılığıyla örgüt mensuplarına para dağıtmış
21 Ocak 2021 11:20
|85 yaş üstü ile eczane çalışanları aşılanmaya başlandı
21 Ocak 2021 11:12
|İzmir'de depremin ardından acil yıkılan 71 binada inşaat çalışmaları başladı
21 Ocak 2021 11:06
|Tipide mahsur kalan gazetecileri karla mücadele ekipleri kurtardı
21 Ocak 2021 09:55
|Kars'ta tipide mahsur kalan araçlardaki 30 kişi kurtarıldı
21 Ocak 2021 09:39
|'Kovid-19'u atlatanlar da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalı'
21 Ocak 2021 09:15