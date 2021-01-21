1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Televizyonda gördü, iğrenç olayı ailesine anlatınca canlı yayın sonrası gözaltına alındı

Evlilik vaadiyle insanları dolandıran sahte gelin Melisay Tosun'u evlilik çetesine soktuğu iddiasıyla bir televizyon programına katılan genç, program çıkışı gözaltına alındı. Yalova'da küçük bir kızın televizyonda Emirhan A.'yı görünce ailesine kendisine 3 sene önce cinsel saldırıda bulunan kişi olduğunu söylediği ortaya çıktı. Ailenin şikayetçi olduğu Emirhan A., Yalova polisinin İstanbul polisine bilgi vermesi sonucu Küçükçekmece Asayiş Büro ekipleri tarafından program sonrası gözaltına alındı.
 21 Ocak 2021 12:02
+Aa- Yazdır
Televizyonda gördü, iğrenç olayı ailesine anlatınca canlı yayın sonrası gözaltına alındı

Antalya Serik'te yaşayan Dilek Köse, katıldığı bir televizyon kanalında 20 yaşındaki kızı Melisay Tosun'un evlilik çetesine katıldığını ve sahte evlilikler yaparak birçok kişiyi dolandırdığını iddia etti. Anne Dilek Köse, kızının 16 yaşında evden kaçarak Emirhan A. isimli bir kişinin yanına gittiğini, daha sonra evlilik çetesine karışarak 2018 yılında 18 yaşını doldurduğunda Balıkesir, Uşak ve Afyonkarahisar'a gelin gönderildiğini söyledi.

Jandarma'nın araması neticesi kızının çeteye katıldığını öğrendiğini belirten anne, kızını bir türlü bu çetenin elinden kurtaramadığını anlattı. Köse, genç kızının 23 kişiyi evlilik vaadiyle dolandırdığını, onlardan başlık parası ve ziynet eşyası aldırıp kahvelerine uyku ilacı katarak kaçtığını belirtti.

Bir sonraki programda bir araya gelen Melisay Tosun, 18 yaşında kaçtığı Emirhan A.'nın zengin olma vaadiyle kendisine bu şekilde dolandırma metodunu anlattığını, başta sadece tek sefer yapacaklarını söylediğini, ilk önce Balıkesir'e gelin gittiğini ancak arkasının kesilmediğini anlattı. İddiaları kabul etmeyen Emirhan A. ise dün yayınlanan programda İstanbul Küçükçekmece Asayiş Büro ekipleri tarafından gözaltına alınınca herkes bir anda şok oldu.

Emirhan A.'nın 3 sene önce Yalova'da 9 yaşındaki bir kıza nitelikli cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi. İddiaya göre, Emirhan A.'nın cinsel istismarda bulunduğu küçük kız, programı izlerken 3 sene önce kendisine cinsel istismarda bulunan Emirhan A.'ya denk geldi ve ailesine haber verdi. Ailesi hemen ihbarda bulundu. İhbar üzerine İstanbul Küçükçekmece Asayiş Büro ekipleri Emirhan A.'yı yayındayken gözaltına aldı. Dün gece saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Asayiş Büro ekipleri tarafından Yalova'ya getirilen Emirhan A. için soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yürüdüğü sırada 13 yaşındaki torunu sırtından vurdu
21 Ocak 2021 13:17		 Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş hayatını kaybetti
21 Ocak 2021 12:32
Meslektaşlarını dolandıran eski savcının 13 yıla kadar hapsi istendi
21 Ocak 2021 12:31		 Samsun'da demir atölyesinde kaynak sırasında patlama: 1 ölü
21 Ocak 2021 12:27
Üvey dedesini silahla öldürdüğü öne sürülen 15 yaşındaki zanlı yakalandı
21 Ocak 2021 11:55		 Define ararken patlama! 1 kişi ağır yaralandı
21 Ocak 2021 09:01
Aleyna Çakır'da yeni dava gündemde
21 Ocak 2021 08:19		 22 katlı binada doğalgaz patlaması: 1'i ağır 5 yaralı var
21 Ocak 2021 07:50
Satmaya çalıştıkları 2 bin yıllık mozaik ile yakalandılar
20 Ocak 2021 21:45		 Tacize uğradığını iddia ettiği adamın otomobilini çizdi
20 Ocak 2021 21:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:17 - Yürüdüğü sırada 13 yaşındaki torunu sırtından vurdu13:12 - Antalya'da FETÖ operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı13:10 - Borsa rekor seviyeyi gördü13:05 - Erdoğan: 2023'de Cumhur İttifakı olarak yeniden zaferle çıkacağız13:04 - Ankara'daki toplu taşıma araçlarında işaret dili eğitimi videoları gösterilecek12:54 - 375 firmaya 12 milyon TL fahiş fiyat cezası
12:51 - Tarihi Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi12:50 - Çeyrek altın ne kadar?12:47 - 'Esnaflarımızın dükkanları aylardır kapalı, geçinemiyorlar'12:46 - Bingöl, Siirt ve Şırnak'ta 79 köy ile ulaşım sağlanamıyor12:32 - Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş hayatını kaybetti12:31 - Meslektaşlarını dolandıran eski savcının 13 yıla kadar hapsi istendi
12:28 - Doların düşüşü devam ediyor12:27 - Samsun'da demir atölyesinde kaynak sırasında patlama: 1 ölü12:23 - AYM'den Enis Berberoğlu hakkından ikinci ihlal kararı12:08 - HDP'li vekilden tepki çeken hareket! Ortalık bir anda karıştı12:05 - Aylıksız izindeki memurların çalışmasına izin verilmeli!
12:02 - Televizyonda gördü, iğrenç olayı ailesine anlatınca canlı yayın sonrası gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tarım Bakanlığı'na, KPSS 2020/7 ile 2347 kadroya yeniden yerleştirme yapılacak
Annesi işsiz kalınca bilgisayarını iade etti, firma kayıtlardan ulaştı
Genç doktor koronaya yenik düştü
Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj
Adalet Bakanı: Görevim süresince o cübbeyi giymedim ve giymeyeceğim!
Erdoğan, Milli Görüş'ün önemli ismini daha ziyaret etti
Üniversite karnelerinin detayları
Tarımda 'yüksek ziraat mühendisliğine' yeniden dönülüyor
Sahipsiz kalan bir cenazenin öyküsü
Bilim Kurulu Üyesi'nden 'yarıyıl tatili' uyarısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlük bizimdir 2
karşılıksız aşk 3
Sözlük yazarları gazete çıkartsa 5
erken kalkmak 3
Platonik sevda 5
Saksı 1
atalarımız ne demiş 1
shanti 1
özgeçmiş 2
sözlük yazarlığından gazete yazarlığına geçiş 7
SON İLANLAR
Manisa SYDV Personel alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sakarya Pamukova Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 5 İşçi Alacak
İzmir İzelman 4 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 17 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam