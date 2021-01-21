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Samsun'da demir atölyesinde kaynak sırasında patlama: 1 ölü
Samsun'un Canik ilçesinde bir demir doğrama atölyesinde meydana gelen patlama sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
|21 Ocak 2021 12:27
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Samsun'un Canik ilçesinde bir demir doğrama atölyesinde meydana gelen patlama sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki demir doğrama atölyesinde Yavuz Özçelik'in (26) bir varile kaynak yaptığı sırada patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Özçelik, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Özçelik, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, iş yerinde olayla ilgili inceleme başlattı.
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