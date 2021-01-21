Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş hayatını kaybetti
Gazdan etkilenen anne ve çocuğu ise hastanede tedavi altına alındı
|21 Ocak 2021 12:32
|+Aa- Yazdır
Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş öldü, anne ve diğer çocuğu ise hastanede tedavi altına alındı.
Kayalık Mahallesi'nde yaşayan Rıfat Yıldırım, sabah uyandığında eşi ve 3 çocuğunun hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Dilan Yıldırım (16) ile Muttalip Yıldırım'ın (10) hayatını kaybettiğini, anne Meliha ve Mustafa Talha Yıldırım'ın ise gazdan etkilendiğini tespit etti.
Anne ve oğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dilan ve Muttalip Yıldırım'ın cenazeleri ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yürüdüğü sırada 13 yaşındaki torunu sırtından vurdu
21 Ocak 2021 13:17
|Meslektaşlarını dolandıran eski savcının 13 yıla kadar hapsi istendi
21 Ocak 2021 12:31
|Samsun'da demir atölyesinde kaynak sırasında patlama: 1 ölü
21 Ocak 2021 12:27
|Televizyonda gördü, iğrenç olayı ailesine anlatınca canlı yayın sonrası gözaltına alındı
21 Ocak 2021 12:02
|Üvey dedesini silahla öldürdüğü öne sürülen 15 yaşındaki zanlı yakalandı
21 Ocak 2021 11:55
|Define ararken patlama! 1 kişi ağır yaralandı
21 Ocak 2021 09:01
|Aleyna Çakır'da yeni dava gündemde
21 Ocak 2021 08:19
|22 katlı binada doğalgaz patlaması: 1'i ağır 5 yaralı var
21 Ocak 2021 07:50
|Satmaya çalıştıkları 2 bin yıllık mozaik ile yakalandılar
20 Ocak 2021 21:45
|Tacize uğradığını iddia ettiği adamın otomobilini çizdi
20 Ocak 2021 21:41